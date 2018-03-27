"Куда бежать?": План эвакуации ТЦ "Зимняя вишня" шокировал россиян

Спасшийся из жуткого пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Антон Ченков рассказал, как ему удалось выбраться живым и невредимым. По словам мужчины, планировка здания напоминала лабиринт.

Кемеровчанин отметил, что в коридорах не увидел ни одного знака аварийных выходов. Мужчина вместе с женой и дочерью успели покинуть торговый центр одними из первых, после того, как были предупреждены о возгорании.

"Чувствую запах пластика или резины, непонятно. Думаю, мало ли, ну бывает… Отошел, потом подошел, сильнее начало пахнуть. Через некоторое время зашел мужчина и попросил покинуть помещение: мол, задымленность, пожар", – поделился Ченков с РИА Новости. "Впечатление – черт ногу сломит. Потому что, если что-то надо найти, непонятно куда идти: там лестницы… ходил по этим этажам, что-то с чем-то пересекается, переплетается. Непонятно, куда бежать… В торговых центрах заходишь, написано, где выход. Тут такого нет: идешь, идешь, как лабиринт какой-то", – рассказал мужчина.

В Telegram-канале Mash появились фотографии плана эвакуации из злополучного торгового центра. "Вот так выглядит схема эвакуации из ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. А теперь попробуйте угадать, куда вам бежать", – гласит сообщение.

План эвакуации тц Зимняя вишня, посмотрите и догадайтесь куда бежать в случае пожара. Если мы в спокойной обстановке задумываемся куда бежать по этой схеме, то как разобраться в экстренной ситуации. #кемерово pic.twitter.com/Q5QpQQe7e5 — N A R A N (@naran_official) 27 марта 2018 г.

Схема действительно выглядит очень запутанной. Увидев ее, россияне выразили свое возмущение в социальных сетях.

ТЦ Зимняя Вишня План 4 этажа (больше ничего Google не дает по запросу схема план эвакуации) #кемерово pic.twitter.com/CpXEmmmYsV — Nevezuch (@nevezuch) 26 марта 2018 г.

Я столько лет в проектировании, знаю, как должна быть устроена противопожарная система - и тушение, и оповещение, и дымоудаление, и эвакуация - и, глядя на все наши нормативы, даже подумать не мог, что в 21 веке пожар может представлять угрозу для жизни!#Кемерово #PrayForRussia — PureTelgaev�� (@Telgaev) 26 марта 2018 г.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Наиболее вероятной причиной возгорания считается замыкание электропроводки.