Назван заказчик отравления предателя Скрипаля

За отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля могут стоять криминальные структуры, работающие на западные элиты. Так считает знакомый британского шпиона, предприниматель из туманного Альбиона Валерий Морозов.

По версии бизнесмена, Скрипаль оказался втянут в криминальные схемы. Он предположил, что экс-сотрудник ГРУ мог заниматься кибербезопасностью или "политической разведкой".

Также Морозов рассказал, как начал получать письма с угрозами после инцидента. "Это было через несколько дней после того, как произошел случай с отравлением Скрипаля, и у меня начали брать интервью британские СМИ... Письмо было на русском языке, правда, на очень плохом. В следующих письмах слог был все лучше и лучше, последнее письмо вообще было написано с идиомами. Там примерно было написано: "Они пришли за Скрипалем, теперь придут за вами. Будьте осторожны, будьте на чеку", – цитирует знакомого Сергея Скрипаля телеканал "Звезда".

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом "Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР. Пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии.

В первые же часы после инцидента Великобритания обвинила в случившемся Россию. Не предоставив ни одного доказательства, премьер-министр Британии Тереза Мэй приказала выслать из страны 23 российских дипломатов. Москва ответила симметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудника британского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что 26 марта ряд западных стран в знак солидарности с Великобританией и ее позицией по делу Скрипаля объявили о высылке сотрудников российских дипломатических миссий. На такой шаг пошли США, Канада, Франция, Германия, Польша и некоторые другие страны.