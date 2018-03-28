Врач рассказал о мучительной смерти Мавроди
Основатель финансовой пирамиды основательно подорвал здоровье. У Сергея Мавроди были все признаки хронической алкогольной интоксикации, а на этом фоне – и более серьезные заболевания.
"У него была язва двенадцатиперстной кишки, которая перфорировалась, и развилось кровотечение. Почти одновременно с этим развился острый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца. Был выраженный атеросклероз венечных артерий со стенозом до 75%", – рассказал радиостанции "Говорит Москва" источник в медицинских кругах.
Мавроди прославился как создатель финансовой пирамиды "МММ". Он обещал доверчивым гражданам небывалые доходы, которые выплачивались членам общества из взносов вновь прибывших. Организация рухнула в 1994 году. По оценкам независимых экспертов, число пострадавших превысило десять миллионов.
В апреле 2007 года Чертановский суд Москвы приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Однако к тому моменту почти весь срок наказания основатель "МММ" отбыл в следственном изоляторе "Матросская тишина".
Около 01:00 мск 25 марта Мавроди увезли в больницу с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Скорую помощь вызвал прохожий – предприниматель жаловался на слабость и боли в сердце. Как сообщалось, он скончался от сердечного приступа.
Позже появилась информация о том, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении умершего на 63-м году жизни основателя финансовой пирамиды. Приставы должны получить официальное подтверждение смерти Мавроди. О сумме задолженности бизнесмена можно судить по базе данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП по Москве – речь идет о сотнях миллионов рублей.
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