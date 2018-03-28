Врачи приняли опухоль пациента за пивной живот
Сначала 63-летний уроженец Нью-Джерси решил, что хирурги забыли внутри инструменты, что спровоцировало воспаление. Два года он ждал, что опухоль рассосется, а потом убедил врача провести диагностику.
Результаты компьютерной томографии повергли в шок даже опытных медиков – у мужчины выросла огромная липосаркома. Она заняла почти всю брюшную полость и изменила расположение внутренних органов, сообщает газета Daily Mail.
На удаление опухоли весом 12 килограммов потребовалось более шести часов. Специалисты пришли к выводу, что до таких размеров злокачественное образование росло около десяти лет. Теперь американец проходит лечение, а врачи дают оптимистичные прогнозы.
Липосаркома – это злокачественное новообразование, которое сопровождается болью в животе, отеками и запорами. "Хотя подобного рода опухоли большие и злокачественные, они растут медленно и не склонны метастазировать", – рассказал хирург Дали Хулио Тейшейра.
Похожий случай был зафиксирован в России в 2016 году: 59-летний житель Краснодара узнал, что его пивной живот являлся массивной опухолью, сдавливавшей внутренние органы. Частичное обследование показало, что причиной появления пивного живота было доброкачественное новообразование.
Процедура удаления опухоли заняла несколько часов – врачам пришлось вырезать ее так, чтобы не повредить расположенные рядом органы. Особенную опасность новообразование представляло для артерий, почек, печени и кишечника. Краснодарские хирурги отметили, что это первый подобный случай в их практике.
Шоумен заявил об убийстве
Детский фотограф раскрыл некоторые детали следствия
По мнению ведущего, тогда она "чистая" и "учителя пока не нашлись"
В школе рассказали о поведении педагога на пожаре