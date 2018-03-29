Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев – кемеровчанину Вострикову: Боль не уходит

Виталий Калоев, потерявший в 2002 году в авиакатастрофе жену, сына и дочь, поддержал Игоря Вострикова, семья которого погибла в трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". Бывший архитектор выразил соболезнования всем кемеровчанам, кого коснулась беда.

Единственное, что может помочь пережить боль утраты, – поддержка близких, считает Калоев. "Пока мы храним память о наших родных, они живы. Это тяжелая утрата. Как Игорю успокоиться – у меня нет рецепта. Никакие слова не успокаивают. Я знаю, что он чувствует. Это – острая боль, и она никак не проходит. Будут проходить дни, месяцы, но она никуда не уходит, просто немножко притупляется. Надо держаться. Плакать и распускать слюни – это не выход", — попросил передать Игорю Вострикову, потерявшему своих близких во время трагедии в Кемерово, Виталий Константинович.

По словам Калоева, после случившейся с его семьей трагедии ни в церковь, ни к психологу он не обращался – утрату помогли пережить братья, сестры, родственники и соседи. "Они меня не оставляли, старались всегда быть рядом со мной, и потому мне становилось чуть-чуть легче", — добавил мужчина.

Поиск виновных, по мнению Виталия, не притупит боли. Тем более, власть не виновата в том, что двери в кинозале были заперты. Калоев считает, что за это ответственны сотрудники "Зимней вишни", которые сбежали первыми, проявив трусость, передает РИА ФАН.

Напомним, что в июле 2002 года над Боденским озером произошла авиакатастрофа: грузовой и пассажирский лайнеры столкнулись в воздухе. Тогда погибли 71 человек, из них 52 ребенка, в том числе, и вся семья Калоевых. Через полтора года Виталий пробрался в дом диспетчера, по вине которого произошла трагедия, и убил его. Верховный суд Цюриха приговорил его к восьми годам тюрьмы. После освобождения Калоев работал в Министерстве строительства и архитектуры, позже вышел на пенсию. Каждую неделю он обязательно посещает могилы своей жены и двух детей.