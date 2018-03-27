"Мы задыхаемся, я тебя люблю": последние слова жены кемеровчанина Игоря Вострикова

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю свою семью, рассказал о последних словах жены. Супруга позвонила ему из охваченного огнем кинотеатра.



"Сказала, что их заперли в кинотеатре, она просила о помощи. Я, к сожалению, был в другом городе. Моя мама приехала быстро, мама просила, на коленях валялась, но пожарные заявили, что там никого нет", – вспомнил кемеровчанин.



Женщина, осознав масштаб случившегося, попрощалась с мужем. "Игорюшка, нас заперли в кинотеатре, мы задыхаемся, я тебя люблю", – рассказал Востриков, добавив, что после этих слов он говорил в телефон еще несколько минут, но жена ему уже не отвечала.

Вместе с супругой Игоря в зале оказалась заперта и его сестра, передает "Газета Кемерова". Она позвонила маме. "Начался пожар, мы закрыты в кинотеатре, выйти мы не можем", – успела сказать женщина, после чего связь оборвалась.

Мать за несколько минут доехала до ТЦ, поднялась на четвертый этаж по лестнице и умоляла находившихся там спасателей открыть двери кинозала. "Они ответили: "Там никого нет". В течение 20-30 минут пожарные не предпринимали никаких мер. Я их просила открыть дверь, но они не реагировали, ответили, что ничем не могут помочь, что у них нет специального оборудования", – посетовала кемеровчанка.

Как писали Dni.Ru, житель Кемерово потерял при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" жену Елену, семилетнюю дочку Анну, пятилетнего сына Артема, двухлетнего сына Романа и младшую сестру Алену. Они оказались в кинозале, двери которого по неизвестной причине были заблокированы снаружи.

