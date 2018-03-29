Запад в ужасе от "Мертвой руки" России

Выслав российских дипломатов, в Лондоне неожиданно вспомнили о российской системе управления ядерным ударом "Мертвая рука". Как пишут британские СМИ, если Запад и замышлял атомный удар по России, теперь он подумает дважды, прежде чем пойти на такой шаг.

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