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Общество

Запад в ужасе от "Мертвой руки" России

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Выслав российских дипломатов, в Лондоне неожиданно вспомнили о российской системе управления ядерным ударом "Мертвая рука". Как пишут британские СМИ, если Запад и замышлял атомный удар по России, теперь он подумает дважды, прежде чем пойти на такой шаг. 
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Минобороны России, следуя указаниям Владимира Путина, совершенствует систему "Мертвая рука". Она гарантирует полное уничтожение противника в случае ядерного удара по стране, напомнил британским читателям один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр. Его слова приводит издание The Daily Star.

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Речь идет о системе управления ядерным ударом "Периметр". В странах НАТО ее прозвали "Мертвой рукой". Это полностью автоматический комплекс управления ответным ударом. Он гарантирует уничтожение противника даже в случае гибели всего командования. Подчеркивается, что комплекс был разработан в СССР в период холодной войны – как последняя защита от агрессора.

Блэр опасается, как бы в условиях развязанной кибервойны российская система не стала угрозой миру. Это произойдет, если она окажется неустойчивой к хакерским атакам.

Издание напоминает, что 1 марта Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Во второй части выступления главы государства на больших экранах демонстрировались инфографика и видео нового российского оружия.

В ответ на односторонний выход США из договора о ПРО в 2002 году и размещение элементов американской противоракетной обороны у российских границ Москва разработала тяжелую ракету "Сармат", новые типы боеголовок и средства преодоления ПРО, отметил Путин. Президент добавил, что у России появилось гиперзвуковое оружие авиационного базирования, испытания завершены. Комплекс "Кинжал" с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению боевого дежурства 1 декабря 2017 года.

Автор: Андрей Евлампиев29 марта 2018, 11:15

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