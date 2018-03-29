Москвичи в панике кинулись в магазины после пожара в Кемерово

После страшного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово москвичи наблюдают участившиеся проверки систем безопасности в супермаркетах и кинозалах. Магазины пожарной техники выполняют годовой план продаж уже в марте, а спиленные жильцами пожарные лестницы собираются немедленно восстанавливать.



Консультант интернет-магазина пожарной техники Назим Тагиев рассказал, что продажи буквально взлетели после трагедии. "У нас за понедельник, 26 марта, в три раза выросли продажи огнетушителей, А что касается так называемых самоспасов – веревочных конструкций, помогающих спуститься из окна здания, – то их заказывают десятками. Еще один предмет первой необходимости при пожаре – так называемая кошма: это покрывало из негорючей ткани, которым можно закрыть горящую сковороду с маслом и даже человека, на котором загорелась одежда", – рассказал эксперт.

Особенно часто огнетушители заказывают люди, которые живут в высотных домах. Дело в том, что тушить пожар в зданиях такой высоты большинство московских пожарных бригад технически не способны. Техника, которой под силу работать на такой высоте, штучная – в нее входят вертолеты и несколько высотных подъемников. Поэтому жителям высоток на них рассчитывать не приходится, передает "Пятый канал".

Точно также почти 20 лет назад, в 1999 году, когда в Печатниках и на Каширке взорвали жилые дома, москвичи оперативно собирали дружины и патрулировали подъезды. Конечно, это продолжалось недолго, но полезная привычка обращать внимание на подозрительные грузы и людей осталась. Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас – смертоносная катастрофа в Кемерово заставила людей задуматься, как не пострадать от пожара.

Напомним, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" начался в воскресенье, 25 марта. В результате погибли 64 человека. По факту пожара возбуждены уголовные дела. По одной из версий, причиной возгорания стал поджог поролона в комнате с батутами, когда дети баловались с зажигалкой. Официальные представители МЧС России сообщили о том, что число погибших при пожаре может вырасти.