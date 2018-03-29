Поглумившийся над трагедией украинец дерзко ответил Кадырову

Евгений Вольнов не боится Рамзана Кадырова. По словам украинского пранкера, он "затроллил целую Россию", и глава Чечни не может его напугать.

Украинские журналисты поспешили взять интервью у ставшего знаменитым в одночасье бойца диванного фронта. Пранкер распространял в Сети ложную информацию о трагедии в Кемерово, сообщая о сотнях погибших при пожаре.

"Россия – такая страна, в которой они подают в розыск людей по странному принципу. Вспомните, тот же самый Яценюк в Чечне. Поэтому, как законы России, так и это дело, возбужденное Следственным комитетом, я верчу на оси", – заявил Вольнов изданию "Обозреватель".

Пранкер сравнил избиение студентов на Майдане в 2013 году и пожар в ТРЦ. "По-моему, украинцам хватило побитых студентов, чтобы выйти за рамки вот этого страха. Почему-то россиянам 80 убитых, сожженных коррупцией людей, недостаточно для того, чтобы взять в свои руки. Мы что, на нацию терпил что ли смотрим? Получается так", – добавил Вольнов.

Напомним, что в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова (настоящее имя тролля) возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти. Пранкер объявлен в международный розыск.

Отечество в трауре... Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире. Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 28 марта 2018 г.

Как писали Dni.Ru, оказать помощь в поиске украинца готов глава Чечни Рамзан Кадыров, если перед ним поставят такую задачу. Вместе с тем, по словам министра республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, власти региона считают, что у правоохранительных органов России достаточно возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности пранкера.

Умаров пояснил: те, кто распространяет ложную информацию о трагедии в Кемерово, должны быть наказаны максимально строго. "Рамзан Ахматович четко у себя написал, что наказание должно быть строгим. Мне кажется, нельзя спорить о том, каким должно быть наказание мерзавцу, который взбаламутил народ и баламутит до сих пор, потому что у этого человека нет ничего святого. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", – заявил министр.

В комментариях к посту главы Чечни пользователи выразили поддержку Кадырову. Некоторые даже прислали паспортные данные и точный адрес Кувикова.

