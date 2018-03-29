Уличенные в лесбиянстве завуч с ученицей оправдались "фотошопом"

Десятиклассница Лиза (имя изменено – прим. ред.) из города Боровичи Новгородской области уверяет, что скандальные снимки, на которых она поцелуется с завучем Ириной Сергеевной, фальшивка. Ни она, ни педагог, не узнали себя на фото.

Девушка и учительница утверждают, что информация об их лесбийском романе — это ложь. Они обвинили во всем бессовестных любителей фотошопа, которые якобы решили подставить их таким способом.

Ни Лиза, ни ее классная руководительница, даже не узнали себя на опубликованных в соцсетях снимках, передает канал Telegram-канал Mash. "Я разговаривала с Ириной Сергеевной, и она говорит, что у нее нет такого белья. Там белье такое старое и вот эта непонятная рубаха, мужская что ли. И вот эта грудь, извините, не моего размера вообще, которую мне сделали на фотографии", – сказала 17-летняя школьница.

Примечательно, что фигурантки скандала оставили без комментариев обстоятельства появления других двусмысленных записей в соцсетях. В частности, тех, где они признаются друг к другу в симпатиях.

Пользователи Сети пришли к выводу, что большинство снимков поддельные. По их мнению, шумиху подняли завистницы красивой и успевающей по многим предметам Лизы. В обстоятельствах странной истории разбираются чиновники регионального Минобрнауки. Они пообещали принять кадровые решения, в случае, если вина учительницы будет доказана.

Напомним, скандал разгорелся после того как появления в соцсетях фото, где педагог и ученица запечатлены в жарком поцелуе. Утверждалось, что оно взято из якобы добытого из Instagram Ирины Сергеевны. Историей заинтересовались следователи.