"ЕР" поможет доработать новый школьный стандарт по литературе

"Единая Россия" совместно с Министерством образования проведет экспертное обсуждение нового стандарта для школьников на площадке партии. Педагогическое сообщество раскритиковало программу по литературе, в которой, по мнению учителей, чрезмерно много обязательных к прочтению произведений.

На встречу будут приглашены педагоги и представители министерства, экспертного сообщества, сообщила координатор проекта "Новая школа" Алена Аршинова. Она сказала, что партия приветствует решение Минобрнауки направить на доработку проекты школьных образовательных стандартов, включая стандарт по литературе.

"Мы проведем всестороннее обсуждение во всех без исключения регионах нового проекта стандарта по литературе с привлечением широкого круга экспертов, в первую очередь педагогов-предметников, которые должны участвовать в этом обсуждении. Учителя, являющиеся важными участниками образовательного процесса, имеют право на то, чтобы быть услышанными и получить ответы на свои вопросы", – сказала депутат.

Напомним, "Единая Россия" предложила министру образования и науки Ольге Васильевой отложить утверждение проекта нового образовательного стандарта по литературе в связи с тем, что часть педагогического сообщества высказала по нему замечания. Прежде чем вводить новые правила, партия хочет провести их масштабное экспертное обсуждение.

На этой неделе в педагогическом сообществе раскритиковали новые образовательные стандарты по литературе. В качестве аргументов эксперты приводят то, что вдумчиво и качественно изучить предлагаемый профильным министерством объем литературы нереально. Также, по их мнению, список перегружен произведениями, имеющими сложную художественную природу. Детей по сути лишают возможности читать интересную им литературу, впервые с советского времени жестко привязывая освоение программы к годам обучения, считают учителя.

Российское образование затрагивает интересы каждого, поэтому улучшение его качества является одним из приоритетов "Единой России". Партия успешно реализует проект "Наша школа", направленный на совершенствование системы образования. Его координатор – депутат Госдумы Алена Аршинова, общественный совет проекта возглавляет ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.