"ЕР" поможет доработать новый школьный стандарт по литературе

Выборы президента Макаревич назвал россиян дебилами Похороны Олега Табакова Отравление предателя Скрипаля Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Среда 21 марта
Лента новостей
20:07
Безумные регионы: в Ростове упавшая от ветра ветка убила девушку
19:16
К чему снится змея
18:52
Долина показала роскошную грудь на юбилее Резника
17:38
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли
17:36
Почему послы устроили демарш против МИДа по делу Скрипаля
17:05
Под Белгородом героически погиб офицер
16:59
Журналист раскрыл жуткие подробности производства колбасы
16:43
Матери Собчак выключили звук за нападки на Мединского
16:29
Цирковой мюзикл "Алиса" возвращается на сцену
16:13
Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть "противненькой"
16:10
В Подмосковье произошел крупный пожар
16:04
Пассажир снял НЛО на смартфон из самолета (видео)
16:00
Наркотики и 4 попытки убить себя: Кафельникова раскрылась на "Пусть говорят"
15:49
Главные "хотелки" Киева
15:46
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
15:45
СМИ отправили Лаврова в отставку
15:28
Преснякова тайно обсудила с Пугачевой будущее сына
15:23
Странное отравление в Подмосковье: счет пострадавших пошел на сотни
15:08
Уткин публично унизил Дзюбу
15:04
Красотка с обезображенной ногой стала супермоделью
14:54
Киев разорвал последний договор с Москвой
14:41
Панин с огромным долгом сбежал из России
14:38
17-летняя любовница разрушила семью Алексея Глызина
14:36
Госдума законодательно защитит бойцов Росгвардии
14:26
"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе
14:21
Родители полгода держали девочку в шкафу и насиловали ее
14:08
Путь от одиночества к счастью общения
13:54
Посетитель кинотеатра случайно застрял под креслом и умер
13:43
Сердюков борется за многомиллионное наследство покалеченной любовницы Цывиной
13:40
Обездвиженного Табакова после инфаркта заперли с покойником
13:36
Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
13:26
В Москве появится новая пешеходная набережная
13:25
Уволен мэр Калининграда
13:15
Забывчивая пенсионерка обвинила соседа в краже и угрожала топором
13:14
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
13:11
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
13:09
Пенсии россиян будут считать по-новому
13:06
50-летняя Стриженова сообщила о беременности
12:56
Три десятка школьников отравились газом под Москвой
12:51
Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери
12:39
Басков объявил о дочери от Лопыревой
12:30
Российская школьница ранила семерых одноклассников из пистолета
12:28
Украинские вымогатели напали на Россию
12:18
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги
12:13
Почувствуй себя нищим: раскрыты зарплаты Дзюбы и Кокорина
12:04
Азиза призналась в проблемах с алкоголем
11:55
"Он для нее как кошелек с деньгами": звезда "Дома-2" о тайном романе Кориковой
11:45
Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту
11:42
Infiniti Q60: бесконечная красота
11:23
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
11:00
Голливудский актер застрелил жену в торговом центре
10:51
Пресняков коснулся груди Бузовой и рассказал о считаных днях
10:47
Госдума поздравила Владимира Путина с победой на выборах
10:23
ЦБ забрал лицензию еще одного банка
10:17
Российским автомобилистам разрешили водку
10:07
Ученые синтезировали новую форму жизни
09:40
Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце
09:35
Что поможет продлить среднюю продолжительность жизни
09:29
Певец Леонид Агутин: Я был в секте
09:25
Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына
08:42
У больного раком Маккейна случился приступ из-за победы Путина
08:42
Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме
08:33
Лукашенко пожаловался на страдания из-за России
08:23
В московском метро в утренний час пик встали поезда
08:16
Известный миллиардер умер в возрасте 91 года
21:55
Бородина поиздевалась над разведенкой Бузовой
21:46
Москвичку пришибло глыбой льда (видео)
21:30
Фракция "ЕР" запустила два Telegram-канала
21:28
Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах
21:12
Безумные регионы: в Татарстане зэк-насильник зашил себе рот
20:59
Володин: Абсолютная победа Путина закономерна
20:56
Устроивший бойню в школе подросток скончался
20:36
Алла Пугачева: Я очень боюсь
20:22
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
19:53
Опухшая Бузова перепугала народ
19:44
Умер бывший глава МВД Виктор Ерин
19:35
В деле предателя Скрипаля появился неожиданный след
19:34
Россиян атаковала новая вспышка гриппа
19:09
Чуть опоздал: Трамп поздравил Путина с победой
19:06
После обрушения дома в Мурманске возбудили дело
18:40
Малахов вывел на чистую воду внебрачную дочь Абдулова
18:34
К чему снится кровотечение
17:55
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
17:51
Известного актера объявили в розыск за избиение любовницы
17:38
Главный рецепт для красивой кожи
17:32
Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае
17:26
В Мурманске обрушилась многоэтажка
17:11
МИД Чехии вызвал посла России
16:58
Врага Путина задушили во время секса с юным любовником
16:44
По ЧМ-2018 в России нанесли новый удар
16:27
Ученые научились контролировать желания людей?
16:22
"Злобные дебилы" Макаревича и зеркало
16:16
В Госдуме появится биометрическая регистрация депутатов
16:13
Под Москвой случилось смертельное ДТП
16:05
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
16:02
Неизвестный устроил стрельбу в школе
16:01
Беременная Кирстен Данст стала похожа на пугало
15:57
Медики объявили виагру убийцей рака
15:51
Дерзкая Семенова после развода сбежала в Израиль
15:50
Депутаты Госдумы будут больше работать в регионах
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшая жена проболталась о черной зависти Джигарханяна к Табакову
Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Общество

"ЕР" поможет доработать новый школьный стандарт по литературе

Кадр youtube.com
"Единая Россия" совместно с Министерством образования проведет экспертное обсуждение нового стандарта для школьников на площадке партии. Педагогическое сообщество раскритиковало программу по литературе, в которой, по мнению учителей, чрезмерно много обязательных к прочтению произведений.
прочитано 193 раза

На встречу будут приглашены педагоги и представители министерства, экспертного сообщества, сообщила координатор проекта "Новая школа" Алена Аршинова. Она сказала, что партия приветствует решение Минобрнауки направить на доработку проекты школьных образовательных стандартов, включая стандарт по литературе.

ПО ТЕМЕ

"Единая Россия" поддержит сельских производителей

Вторая и третья смены в школах уйдут в прошлое

"Единая Россия" проследит за детскими садами

"Мы проведем всестороннее обсуждение во всех без исключения регионах нового проекта стандарта по литературе с привлечением широкого круга экспертов, в первую очередь педагогов-предметников, которые должны участвовать в этом обсуждении. Учителя, являющиеся важными участниками образовательного процесса, имеют право на то, чтобы быть услышанными и получить ответы на свои вопросы", – сказала депутат.

Напомним, "Единая Россия" предложила министру образования и науки Ольге Васильевой отложить утверждение проекта нового образовательного стандарта по литературе в связи с тем, что часть педагогического сообщества высказала по нему замечания. Прежде чем вводить новые правила, партия хочет провести их масштабное экспертное обсуждение.

Алена Аршинова. Фото: er.ru

На этой неделе в педагогическом сообществе раскритиковали новые образовательные стандарты по литературе. В качестве аргументов эксперты приводят то, что вдумчиво и качественно изучить предлагаемый профильным министерством объем литературы нереально. Также, по их мнению, список перегружен произведениями, имеющими сложную художественную природу. Детей по сути лишают возможности читать  интересную им литературу, впервые с советского времени жестко привязывая освоение программы к годам обучения, считают учителя.

Российское образование затрагивает интересы каждого, поэтому улучшение его качества является одним из приоритетов "Единой России". Партия успешно реализует проект "Наша школа", направленный на совершенствование системы образования. Его координатор –  депутат Госдумы Алена Аршинова, общественный совет проекта возглавляет ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Автор: Александр Комаров21 марта 2018, 19:53

комментарии

Политика

Матери Собчак выключили звук за нападки на Мединского
СМИ отправили Лаврова в отставку
Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту
Лукашенко пожаловался на страдания из-за России

Шоу-бизнес

Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть "противненькой"
Наркотики и 4 попытки убить себя: Кафельникова раскрылась на "Пусть говорят"
Преснякова тайно обсудила с Пугачевой будущее сына
Панин с огромным долгом сбежал из России

Проишествия

Родители полгода держали девочку в шкафу и насиловали ее
Посетитель кинотеатра случайно застрял под креслом и умер
Голливудский актер застрелил жену в торговом центре
Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Малахов вывел на чистую воду внебрачную дочь Абдулова

Девочка заявила, что не знает своего отца
Шоу-бизнес

Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме

Ведунью актрисе посоветовала приятельница
Общество

В семье Максаковой новые неприятности

Астана требует выдачи брата оперной певицы
Шоу-бизнес

Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской

Адвокат бывшей жены Джигарханяна сделала заявление

Гороскоп

Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные

Фоторепортажи

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел
Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото

Спорт

31-летняя фигуристка утерла нос молодой чемпионке Загитовой
Уткин публично унизил Дзюбу
Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги

Регионы

"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе
Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце
В Прикамье лисица ограбила рыбака (видео)
В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru