Финалистку конкурса "Миссис Россия" поймали на продаже секс-рабыни

Битва за "Оскар" 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Понедельник 5 марта
Лента новостей
19:55
Обезумевший Маколей Калкин высмеял "Оскар"
19:27
Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!
19:25
Знаменитая актриса отказалась говорить по-русски
18:54
Школьникам показали будущее
18:49
В столице общий прирост числа прикрепившихся к участкам избирателей на уровне 1%
18:47
Трамп закатил истерику после слов Путина
18:32
Заморозивший Украину Порошенко снова грозит России
18:18
В Подмосковье автобус столкнулся с иномаркой
18:08
Ягудин молится о состоянии Медведевой
18:07
Раскрыт способ остановить смерть мозга
17:54
Под Оренбургом дерзко ограбили водителя маршрутки
17:38
Почему советы друзей мешают строить отношения
16:45
В Петербурге девушку переехали два раза подряд
16:35
"Вот это окорочка": раздетая Самбурская произвела фурор
16:34
Диетологи удивили новым открытием о вреде соли
16:33
Как избежать ранней потери зубов
16:11
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы
15:56
Орбакайте обнародовала видео с выпивающим Галкиным
15:44
Найден неожиданный способ победить голод
15:43
Форум "Коллекции России" и антикварная ярмарка пройдут в ЦДХ
15:41
В России создали iPhone с изображением ядерной ракеты
15:29
На юге Москвы разбились инкассаторы
15:13
Захарова предсказала Украине страшный конец
15:07
На Патриках появилось новое винное место
15:06
Как укрепить отношения с помощью ссор
15:03
Как защитить здоровье в период эпидемий
15:00
В Киеве рассказали о бегстве Порошенко после побоища у Рады
14:57
Разбитый корабль пришельцев обнаружили в Антарктике
14:55
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
14:36
Десятки тысяч россиян рискуют остаться без пенсий
14:34
Дацюк после победы на Олимпиаде отдал золото монашкам
14:32
В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
14:30
Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым
14:25
Что читают женщины
14:15
Газовая война с Украиной: мифы и реальность
13:47
Под Волгоградом грузчик похитил ребенка своих работодателей
13:46
В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
13:43
Куда пропала красавица Оксана из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"
13:36
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
13:23
Анна Седокова осталась без дочери
12:48
Водитель увез сбитую девочку в торговый центр (видео)
12:40
Озвучены зарплаты российских чиновников
12:39
Помощник Путина заявил о готовности отключить Россию от Сети
12:37
ЦКАД-5: Группа компаний "АРКС" приступила к возведению последней опоры на мосту через реку Истра
12:35
Анджелина Джоли пропала: Чем обернулась весть о романе Питта и Энистон
12:32
Зарядить телефон за 30 секунд: создан самый быстрый аккумулятор
11:43
Виторган о новорожденной дочери: Жаль, не увидим ее в полном расцвете
11:38
Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
11:38
Выпотрошившая Аршавина Барановская отказывается от помощи
11:32
В Челябинске во дворе дома лежал труп школьника с темным прошлым
11:28
МОК получил звонкую пощечину на "Оскаре" из-за России
11:20
Под Москвой полиция нашла 2,8 килограмма героина
11:00
Последствия смертельной аварии под Москвой сняли на видео
10:42
Волочкова с задранной юбкой показала круглый живот
10:21
Знаменитый футболист вынуждает свою мать бомжевать
10:11
Под Псковом при пожаре погибли двое маленьких детей
10:11
Найден убивающий рак вирус
09:49
Жуткие платья премии "Оскар"
09:45
Лиза Боярская о раке: Болезнь стремительно прогрессирует
09:44
В Челябинске у известных рокеров украли трусы
09:43
В Петербурге росгвардеец зарезал агрессивного бультерьера
09:26
В Магадане восемь воспитанников детского сада обожгли глаза
09:21
Излишняя страсть Иглесиаса к дочке от Курниковой ввела в ступор
09:04
Очевидцы сняли на видео горящий офис микрозаймов
08:56
В Киеве похитили памятник Лесе Украинке
08:54
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
08:53
Пришедший в себя Осин объявил о свадьбе
08:44
МКАД парализовало после массовой аварии (видео)
08:36
В Югре сорвали премьеру фильма "Довлатов"
08:30
"Гордая" Украина пожаловалась на дорогой газ из ЕC
08:22
Спряталась за жабо: Лобода скрывает беременность от 57-летнего певца
08:22
Мужчина с ружьем напал на аптеку в Москве
07:47
Названы лауреаты "Оскара-2018"
07:42
В ДТП с автобусами под Москвой погибли люди
07:24
Гильермо дель Торо получил "Оскар" за лучшую режиссуру
06:57
Гей-драма победила на юбилейном "Оскаре"
05:32
У Звягинцева вырвали "Оскар"
05:01
Предателю Родченкову посвятили "Оскар"
04:55
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
04:33
Дженнифер Лоуренс досрочно назвали лучшей актрисой
03:46
Постаревшая Сальма Хайек поразила безвкусицей на "Оскаре"
02:39
В Лос-Анджелесе проходит 90-я церемония премии "Оскар"
18:00
На севере Лондона произошел взрыв
17:53
Собчак поймали на лжи после нападения
17:49
В Москве попытались ограбить депутата Госдумы
17:35
Ольге Бузовой стало плохо после концерта
17:00
На Собчак напали на дне рождения Горбачева
16:51
Под Воронежем загорелся идущий на Украину газопровод
16:40
Полуголая девушка бросилась на Берлускони на глазах журналистов
16:24
Пилоты посадили самолет с развалившимся в воздухе двигателем (видео)
16:00
Акушер-гинеколог объяснила "нереальные" роды 56-летней жены Виторгана
15:37
Звезду "Дома-2" обвинили в алкоголизме
15:14
В небе над Уралом взорвался суперболид (видео)
15:01
В подмосковном лесу насмерть замерз пьяный подросток
14:54
Настя Рыбка выдала желаемое за действительное
14:47
Известный футболист найден мертвым в номере отеля
14:20
Молиться и ставить свечки: близкие напугали словами о Гребенщикове
14:17
Госдума обеспечит реализацию послания президента
13:58
Муж Бородиной указал на ее неверность
13:34
У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
Акушер-гинеколог объяснила "нереальные" роды 56-летней жены Виторгана
56-летняя жена сама родила дочь 78-летнему Виторгану
Собчак поймали на лжи после нападения
Общество

Финалистку конкурса "Миссис Россия" поймали на продаже секс-рабыни

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
"Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица" пыталась обменять человека на деньги. Но у нее не вышло, покупателем оказался сотрудник полиции.
прочитано 912 раз

Участница конкурса красоты и ее подруга решили подзаработать. Предприимчивые барышни рассчитывали передать знакомую 1999 года рождения для сексуальной эксплуатации в одну из стран Ближнего Востока. За живой товар дамы попросили полтора миллиона рублей. Клиента они нашли через социальные сети, к счастью, "приобрести" девушку захотели сотрудники Следственного комитета. Горе-предпринимательницы назначили встречу в столичном аэропорту Домодедово, где и были арестованы, сообщает Life.ru.

ПО ТЕМЕ

Муж и жена год насиловали 14-летнюю секс-рабыню

Беглянка из КНДР раскрыла извращения Ким Чен Ына

Иркутского судью поймали за сексом с подростком

Организатором бизнеса является 22-летняя уроженка Владимира, четверокурсница Российского университета физкультуры и спорта, мастер спорта по художественной гимнастике. Девушка одна воспитывает годовалую дочь. Ее подельнице 19 лет, известно, что она студентка МАИ. Личность несостоявшейся рабыни не раскрывается в интересах следствия.

Напомним, что менее месяца назад Dni.Ru освещали случай, связанный с сексуальной несвободой. Преступником оказался сотрудник правоохранительных органов. Подмосковный полицейский вместе с другом похитил 32-летнюю женщину прямо у ее дома. Он дважды ударил ее электрошокером, после чего несколько раз выстрелил ей в лицо из травматического пистолета. Злоумышленники требовали отдать им машину и переоформить на них квартиру. Страж порядка и его друг по очереди насиловали несчастную. Через некоторое время женщине удалось сбежать из рабства, однако полицейский сумел задержать ее рядом с мытищинским отделением полиции. Очевидцам происшествия он объяснил, что поимка девушки была спецоперацией. Спустя два месяца после порабощения  один из похитителей сделал пленнице предложение. Вскоре они отправились в Геленджик, где их задержали сотрудники правоохранительных органов. 

Автор: Руслана Алексеева5 марта 2018, 15:39

комментарии

Политика

Страшные тайны: Муаммар Каддафи
Переполох на Западе: Трамп и Меркель в шоке от послания Путина
Побег в Россию пошел Януковичу на пользу
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты

Шоу-бизнес

Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!
Знаменитая актриса отказалась говорить по-русски
78-летний Виторган заплакал при родах жены
"Вот это окорочка": раздетая Самбурская произвела фурор

Проишествия

В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
На Собчак напали на дне рождения Горбачева
Пилоты посадили самолет с развалившимся в воздухе двигателем (видео)
У стен Кремля поймали сошедшего с ума американца

Lifestyle

В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
Куда пропала красавица Оксана из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"
Названы лауреаты "Оскара-2018"
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
Шоу-бизнес

Постаревшая Сальма Хайек поразила безвкусицей на "Оскаре"

Актриса выбрала странный наряд для красной дорожки
Шоу-бизнес

Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов

Примадонна подзаработала на частной свадьбе
Спорт

Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым

Хоккеист обласкал фигуристку, назвав ее умницей
Шоу-бизнес

Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!

Парикмахер явился на премию в сиреневом парике, короне и блестящем ансамбле

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска
Совет на выходные

Фоторепортажи

Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
Жуткие платья премии "Оскар"
История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены

Спорт

Дацюк после победы на Олимпиаде отдал золото монашкам
Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым
Знаменитый футболист вынуждает свою мать бомжевать
Бразильянка повалила и избила российскую спортсменку (видео)

Регионы

Под Волгоградом грузчик похитил ребенка своих работодателей
В Петербурге росгвардеец зарезал агрессивного бультерьера
В небе над Уралом взорвался суперболид (видео)
Безумные регионы: в Омске взбешенная мать воспитывала ребенка кухонным ножом
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru