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Общество

Найден последний свидетель убийства на перевале Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Свидетель, который последним видел группу Дятлова, дал показания на детекторе лжи. Проводник, сопровождавший туристов на последнем отрезке пути, указал на нестыковки в официальной версии гибели альпинистов.
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Вениамин Б. специально приехал из Израиля, чтобы принять участие в программе, посвященной загадке перевала Дятлова. Он прошел проверку на детекторе лжи в прямом эфире. По словам Вениамина, в 1959 году он служил в системе охраны Ураллага. Мужчина утверждает, что лагерное начальство поручило ему сопровождать группу Дятлова на последнем участке пути.

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Найден убийца группы Дятлова

Новый поворот в деле группы Дятлова

В программе принял участие и радиолюбитель Валентин Дегтерев, который много лет ведет собственное расследование гибели туристов. Он признался, что во время эфира "испытал легкий шок".

В своем блоге Дегтерев сравнил сведения, сообщенные Вениамином, с тем, что было известно, в том числе с официальными данными. Действительно, группа Дятлова перед трагедией останавливалась в поселке Вижай, где располагались лагеря особого режима. Поселенцы, судя по дневникам дятловцев, встретили туристов радушно. И Вениамин Б. сказал правду о том, что группа покинула поселок спустя пару дней, отметил радиолюбитель.

Нестыковки в рассказе так называемого последнего свидетеля появляются дальше. По словам Вениамина, командир отправил его вместе с лошадью и ямщиком сопроводить группу Дятлова до поселка Второй Северный рудник. В уголовном деле указано, что в заброшенном поселке никто не проживал.

Вениамин утверждает, что группа шла пешком. На самом деле туристы шли на лыжах – это видно и на фотографиях, о существовании которых проводник, видимо, не догадывался. Кроме того, в районе поселка Второй Северный рудник у туристов была одна лошадь, а не две, как заявил Вениамин.

Далее хромает официальная версия. Со слов Вениамина, он привел дятловцев к жилищу манси по имени Андрей. Человек этот в то время был известен, и в одной из передач выступал его родственник. А в материалах дела сказано, что в поселке никто не живет. Дегтерев уверен: это ложь.

В поселке жили несколько человек, они даже сфотографированы группой Дятлова. Но радиолюбитель уверен, что это были не манси. Скорее всего, там обитали лесозаготовители или геологи. Записи о них в дневниках туристов были уничтожены следователями по указанию свыше, считает Дегтерев. Он полагает, что туристов убили жители заброшенного поселка – по всей видимости, нелегальные старатели, которые утаили от государства какое-то доходное месторождение, передает РЕН ТВ.

Автор: Андрей Евлампиев6 марта 2018, 11:01

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