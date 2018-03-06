Путин рассказал о своей семье

Президент России Владимир Путин выступил на форуме рабочей молодежи. Глава государства поделился неожиданными подробностями о своей семье.

Российский лидер рассказал о судьбе своего деда. Оказывается, он работал поваром и очень гордился тем, что является представителем этой профессии.

"А отец – мастером на заводе. Кстати говоря, именно на вагоностроительном заводе имени Егорова в Ленинграде", – добавил президент. Он подчеркнул, что и дед, и отец были довольны своими должностями: им нравилось то, чем они занимались, передает РИА ФАН.

Во время выступления Путин отметил, что разделение профессий на мужские и женские уходит в прошлое. "Это просто штамп, и за этим штампом, как за любым, мало что стоит", – цитирует главу государства "Газета.ru".

Президент уверен, что современные условия производства значительно расширяют возможности. "Знаете, что самое главное? Чтобы по душе было", – заключил он.

При этом Путин считает, что рано или поздно роботы вытеснят человека в некоторых сферах, сообщает РИА Новости. "И к этому нужно готовиться. Чтобы ничего подобного не происходило негативного, мы должны заранее подумать, как мы будем в этой ситуации действовать", – добавил глава государства.