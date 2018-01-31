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Путин восхитил благородным поступком

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Слова, сказанные Владимиром Путиным российским спортсменам, вдохновят атлетов на новые победы. В этом уверена олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова.
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Прославленная фигуристка сказала, что извинения, которые принес спортсменам Путин – замечательный поступок президента. "Это очень важно – осознавать, что все этажи власти поддерживают спортсменов. Даже самые высокие", – заявила Бестемьянова в интервью Газете.ру.

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Спортсменка также рассказала об открытом письме в Международный олимпийский комитет в поддержку фигуриста Ивана Букина, которого не пригласили на Игры в Пхенчхан. Олимпийская чемпионка организовала сбор подписей под этим обращением и заручилась поддержкой 21 олимпийского чемпиона, двукратной победительницы чемпионата мира Евгении Медведевой и двух тренеров – Татьяны Тарасовой и Тамары Москвиной.

"Я это сделала, потому что очень хорошо знаю Ваню с того момента, как он родился. Он мне очень близкий человек, его мама – мне близкий друг, а отец – мой партнер на протяжении более сорока лет", – так объяснила свой поступок Бестемьянова.

Ранее сегодня, 31 января президент Владимир Путин провел встречу с российскими спортсменами. Глава государства попросил у атлетов прощения за давление извне и пообещал провести предметный разговор с международными организациями. Президент также подчеркнул, что спорт не должен смешиваться с политикой.

Между тем для тех, кого не пустили на Игры в Южную Корею, в России организуют альтернативные соревнования. Причем, премиальные за победу в них будут сопоставимы с выплатами олимпийским чемпионам. Такое распоряжение правительству дал Владимир Путин. Пока что не известно, где и в каком формате пройдут такие соревнования и будут ли приглашены на них иностранные спортсмены.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. В начале декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом, но и этот список чиновники умудрились сократить более чем вдвое.

Автор: Александр Комаров31 января 2018, 20:49

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