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Общество

Собчак врезала Жириновскому за грубость

Ксения Собчак и Владимир Жириновский. Фото: Dni.Ru
Кандидаты на пост президента России Ксения Собчак и Владимир Жириновский устроили новую перепалку в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Светская львица припомнила политику былые обиды.
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В начале выступления Жириновский отметил, что дебаты должны проходить достойно. В ответ Собчак упрекнула его в том, что он до сих пор не попросил прощения за сказанные в ее адрес ранее некорректные слова.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"И это говорит человек, который до сих пор не извинился за оскорбления?" – врезала в словесной дуэли конкуренту Ксения. "Провокатор... Она сумасшедшая, она 19 марта будет в психушке лежать. Больная женщина", – отреагировал Владимир Вольфович.

Отметим, это не первый скандал между Жириновским и Собчак. Ранее кандидаты устроили перепалку в эфире телеканала "Россия 24" на дебатах 1 марта. Причиной потасовки стали их родственники. Лидер ЛДПР рассказывал о социальных лифтах в России и в качестве примера привел себя и своего сына Игоря Лебедева.

Ксения не смогла сдержаться и упрекнула лидера ЛДПР в том, что, по ее мнению, тот помогает своему отпрыску в построении карьеры. Жириновский посоветовал ведущей обратить внимание на себя. "А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?", – поинтересовался он. За день до этого на канале "Россия 1" Собчак облила водой Жириновского, обозвавшего ее "дурой, отвратительной бабой и черной грязью".

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия Роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Автор: Людмила Фоканова6 марта 2018, 21:12
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