Где в России чаще всего умирают

Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми высокими и самыми низкими показателями смертности. Подробный отчет составлен ведомством по итогам 2017 года.



Наиболее высокие показатели смертности зафиксированы в Псковской, Новгородской, Тверской, Тульской и Ивановской областях, где на одну тысячу населения в среднем приходится 16 случаев летального исхода. В пятерку регионов с самым низким уровнем смертности вошли Ингушетия, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан и Ханты-Мансийский автономный округ. Там количество смертей не превышает отметку в шесть случаев на тысячу человек, передает RT со ссылкой на газету "Известия".



В целом уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% – до 12,4 случая на одну тысячу населения. Всего в России в прошлом году ушли из жизни 1,8 миллиона человек, что оказалось на 63,6 тысячи меньше, чем в 2016-м. Снижение показателей смертности наблюдается в 79 регионах страны, указано в документе ведомства. Наибольшие темпы сокращения зафиксировали в Еврейской автономной области — на 12%, Республике Тыва — на 11,2%, Чукотском автономном округе — на 9%, Сахалинской области — на 8,4%, Республике Марий Эл и Тюменской области — на 6,1%. При этом, например, в Калмыкии отмечается рост смертности на 2,1%.

В Дагестане для снижения уровня смертности уделяется повышенное внимание обследованию беременных, рассказали в Министерстве здравоохранения республики. "Кавказ всегда славился своими долгожителями. Этому способствует и климат, и улучшение качества жизни населения. Не последнюю роль играет совершенствование оказания медицинской помощи", – пояснил представитель Минздрава.

Член координационного совета по борьбе с табаком при Минздраве Алексей Шабашов считает, что система здравоохранения в России не уступает европейским странам, при этом у нас уровень смертности почти в два раза выше. Причина, по его словам, кроется в доступности и низкой стоимости алкоголя. В среднем в год около 400 тысяч россиян погибают от заболеваний, спровоцированных потреблением спиртного, и столько же – из-за табакокурения, уверен эксперт. По данным Росстата, вместе со смертностью падает и рождаемость, поэтому демографическая ситуация в России пока остается сложной.

