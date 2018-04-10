Минздрав порекомендовал украинским медикам учиться у Доктора Хауса
В сообщении говорится, что большинство медицинских работников скептически относятся к американским сериалам. В Минздраве Украины считают, что напрасно. По мнению представителей ведомства, из зарубежных тематических телешоу врачи смогут узнать множество полезных научных терминов, а также научиться разговаривать с нетипичными или сложными пациентами.
Лидирующее место в списке рекомендаций занимает сериал "Доктор Хаус", повествующий о враче-диагносте и его команде, которые используют допустимые и недопустимые методы для достижения целей. Так, например, они вламываются в дома пациентов, чтобы изучить их жизнь и вычислить заболевание.
На втором месте в перечне – сериал "Анатомия страсти", который посвящен теме служебных романов в больнице. Также упоминается комедия "Клиника", полуэротика "Части тела" и другие зарубежные сериалы на медицинскую тематику, передает РИА ФАН.
Напомним, исполняющим обязанности главы Минздрава Украины была назначена женщина-волонтер без профильного медицинского образования Ульяна Супрун, которая из-за своей некомпетентности получила прозвище Доктор Смерть. Недавно парламентский комитет по вопросам здравоохранения, выслушав доклад Супрун, большинством голосов признал ее работу неудовлетворительной. В документе также содержится рекомендация Кабинету министров уволить и.о. министра с занимаемой должности. Сама Супрун заявила, что по собственной воле не уйдет.
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