Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо

Известный украинский кинорежиссер Владимир Тихий заявил, что запрет российского телепродукта на территории Украины уже ударил по кошельку производителя. Он подчеркнул, что убытки стали довольно серьезными.



Владимир Тихий считает, что в целом запрет малоэффективен. Все желающие смотрят российские сериалы и фильмы абсолютно спокойно. Молодежь пользуется интернетом, а пожилому человеку родственники могут поставить спутниковую антенну, после чего появляется возможность "с утра до вечера смотреть все, что показывают на российских каналах", убежден режиссер.

Однако, по словам украинского деятеля искусства, есть определенные экономические последствия для российских представителей кинематографа, сообщает "Обозреватель". "Как только запретили российский медийный продукт на Украине, это стало ощутимым ударом для отечественного киномедиарынка. Они до 20-30% прибыли сразу потеряли, это серьезно", – сказал Тихий.

По словам режиссера, у украинского кино появился реальный шанс, как и у граждан Незалежной. "Я не могу сейчас говорить за всех, но украинцы вдруг начали чувствовать себя гордо. Гордиться тем, что они украинцы. С началом Майдана наши проснулись повсюду – все украинские сообщества, которые давно эмигрировали и уже получили гражданство", – подчеркнул режиссер.

Напомним, что несколько лет назад на Украине были запрещены российские фильмы и сериалы. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. Многие эксперты уверены, что подобный запрет – временное явление, он не способен всерьез поссорить украинский и российский народы.