Секс-террорист Трамп напал на "Мисс Вселенную"

Ужасающие подробности сексуальных преследований и домогательств со стороны Дональда Трампа сообщила журналистам обладательница титула "Мисс Вселенная". Красавица из Венесуэлы призналась, что после победы на конкурсе в 1996 году нынешний президент США неоднократно предлагал ей заняться сексом.

Дональд Трамп приобрел права на конкурс красоты в 1996 году. В этом же году титул "Мисс Вселенная" завоевала Алисия Мачадо. После окончания конкурса венесуэльская девушка слегка располнела. Однако, несмотря на это, Трамп на протяжении года неоднократно предлагал Алисии уединиться для любви. Неприступная латинская красавица, по ее словам, каждый раз отказывала шоумену.

"Я никогда не спала с ним, зато знала его очень хорошо как человека. Мне кажется, это еще хуже", – заново переживает страшные мгновения в беседе с журналистами Мачадо. Алисия считает, что Трамп ставил над ней опыты, как над морской свинкой – проверяя, как долго она выдержит его издевательства.

Особой новизной откровения Алисии не блещут: ее история всплыла еще во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Тогда она обвинила кандидата в президенты США в расизме: за полноту он прозвал победительницу конкурса "Мисс Пигги" (Мисс Свинка). По словам Алисии, из-за постоянного стресса у нее развилось расстройство пищевого поведения – от которого Мачадо смог избавить только психотерапевт, пишет The Sun.

Мачадо была далеко не единственной жертвой Трампа из числа тех, кого извлекла из небытия соперник шоумена на выборах, Хиллари Клинтон. Так, в октябре 2016-го учительница йоги на пресс-конференции в присутствии своего адвоката обвинила кандидата в сексуальных домогательствах. По словам Карены Вирджинии, в 1998 году, когда она ждала машину в Нью-Йорке, миллиардер схватил ее за руку и потрогал за грудь. Всего же таких жертв трамповского секс-терроизма набралось с десяток.

Сам президент все обвинения отвергает, заявляя, что впервые видит своих предполагаемых жертв. Трамп уверен, что они либо действуют по заказу его противников – либо же просто хотят урвать "свои десять минут славы".