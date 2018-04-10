Здание Госдумы ждет ремонт

Законодательная деятельность – тяжелый и кропотливый труд, для которого должны быть созданы все необходимые условия. Нынешнее здание Госдумы не ремонтировалось уже 25 лет, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Но от нового, дорогостоящего парламентского центра депутаты отказались. Вместо этого было решено реконструировать старое здание. Это позволит не только отремонтировать и обновить место работы законодателей, но и сэкономить массу бюджетных средств.

Во вторник на пленарном заседании во время выступления зампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого микрофон на главной трибуне зачал издавать посторонние шумы. Позже проблемы возникли у звукового оборудования по всему залу. Депутаты были вынуждены прервать работу. А летом прошлого года парламентарии сделали вынужденный перерыв на заседании из-за протечки крыши.

Очевидно, что старое здание необходимо серьезно отремонтировать для обеспечения нормальной работы законодателей. При этом несколько лет назад обсуждалась возможность строительства нового парламентского центра на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники.

Но парламентарии от этой идеи в итоге отказались. Законодатели приняли решение реконструировать старое здание на Охотном Ряду, которое, как подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин, не ремонтировалось в течение 25 лет.





"У нас то крыша протекает, то не работает аппаратура, это говорит о том, что мы на правильном пути – на себе экономим, думаем больше о наших избирателях", – сказал председатель Госдумы. Такой шаг позволит сэкономить значительное количество бюджетных средств, к тому же законодатели останутся в привычных и хорошо знакомых стенах.

Реконструкция начнется уже в этом году после окончания весенней сессии и ухода парламентариев на летние каникулы. Ремонт предполагает перестройку зала по "форумному" типу, а также возведение над ним дополнительных помещений общей площадью более 700 квадратных метров.

Зал будет "развернут" на 90 градусов. Депутатские кресла расставят полукругом по отношению к президиуму. Кроме того, будет установлена звукоизолирующая стеклянная перегородка. Благодаря этому можно будет наблюдать за ходом пленарного заседания, не имея специального допуска.





Во время ремонта обновится и техническая составляющая зала заседаний. Там появится специальное оборудование для биометрической регистрации парламентариев по лицу. Также к следующей осенней сессии будет усовершенствовано программное обеспечение, с которым работают законодатели. В зале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты, будет установлен новый софт.

На время реконструкции здания на Охотном Ряду законодатели могут переместиться в колонный зал Дома союзов. Другие варианты, как сообщали СМИ, – "дом-книжка" на Новом Арбате, бывшее здание СЭВ (именно там заседала нижняя палата первого созыва).