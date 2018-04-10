Здание Госдумы ждет ремонт
Во вторник на пленарном заседании во время выступления зампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого микрофон на главной трибуне зачал издавать посторонние шумы. Позже проблемы возникли у звукового оборудования по всему залу. Депутаты были вынуждены прервать работу. А летом прошлого года парламентарии сделали вынужденный перерыв на заседании из-за протечки крыши.
Очевидно, что старое здание необходимо серьезно отремонтировать для обеспечения нормальной работы законодателей. При этом несколько лет назад обсуждалась возможность строительства нового парламентского центра на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники.
Но парламентарии от этой идеи в итоге отказались. Законодатели приняли решение реконструировать старое здание на Охотном Ряду, которое, как подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин, не ремонтировалось в течение 25 лет.
"У нас то крыша протекает, то не работает аппаратура, это говорит о том, что мы на правильном пути – на себе экономим, думаем больше о наших избирателях", – сказал председатель Госдумы. Такой шаг позволит сэкономить значительное количество бюджетных средств, к тому же законодатели останутся в привычных и хорошо знакомых стенах.
Реконструкция начнется уже в этом году после окончания весенней сессии и ухода парламентариев на летние каникулы. Ремонт предполагает перестройку зала по "форумному" типу, а также возведение над ним дополнительных помещений общей площадью более 700 квадратных метров.
Зал будет "развернут" на 90 градусов. Депутатские кресла расставят полукругом по отношению к президиуму. Кроме того, будет установлена звукоизолирующая стеклянная перегородка. Благодаря этому можно будет наблюдать за ходом пленарного заседания, не имея специального допуска.
Во время ремонта обновится и техническая составляющая зала заседаний. Там появится специальное оборудование для биометрической регистрации парламентариев по лицу. Также к следующей осенней сессии будет усовершенствовано программное обеспечение, с которым работают законодатели. В зале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты, будет установлен новый софт.
На время реконструкции здания на Охотном Ряду законодатели могут переместиться в колонный зал Дома союзов. Другие варианты, как сообщали СМИ, – "дом-книжка" на Новом Арбате, бывшее здание СЭВ (именно там заседала нижняя палата первого созыва).
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