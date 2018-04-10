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Общество

Принц Гарри прокатил Терезу Мэй со свадьбой

Принц Гарри и Тереза Мэй. Фото:dni.ru
Терезу Мэй не позвали на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Премьер-министр Великобритании может утешаться тем, что Дональда Трампа на торжестве тоже не будет.
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Неприятную для главы британского кабмина информацию подтвердил представитель принца Гарри.  Пара решила не приглашать на торжество как британских, так и иностранных политических лидеров. По его словам, решение принято после консультаций с правительством Ее Величества. В результате отказались от приглашения на свадьбу не только британских, но и иностранных политиков.

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Ранее сообщалось, что на службе будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган – Томас Маркл и Дория Рэгленд – а также приглашенные. Церемония назначена на 19 мая, она пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, передает RT.

О некоторых подарках, которые преподнесут принцу и его избраннице, уже сообщалось. Так, королевский парфюмерный дом создал для Меган Маркл духи, которыми она воспользуется в день свадьбы. Floris London, обладающий королевской лицензией с 1820 года, подтвердил, что выпустит цитрусовый аромат специально для Меган.

Уникальные духи в продажу, конечно же, не поступят. Однако для особо утонченных ценителей сообщается, что аромат создан на базе духов для мужчин и женщин Bergamotto di Positano – с верхними нотами мандарина, бергамота, апельсинового цвета и базовыми нотами амбры, имбиря и дерева.

Эксперты уже отметили, что невеста, надев этот аромат, пойдет по стопам Елизаветы II. Ее Величество в день своей свадьбы в 1947 году воспользовалась духами White Rose от того же парфюмерного дома.

Автор: Андрей Евлампиев10 апреля 2018, 20:48

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