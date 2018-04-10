Принц Гарри прокатил Терезу Мэй со свадьбой

Терезу Мэй не позвали на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Премьер-министр Великобритании может утешаться тем, что Дональда Трампа на торжестве тоже не будет.

Неприятную для главы британского кабмина информацию подтвердил представитель принца Гарри. Пара решила не приглашать на торжество как британских, так и иностранных политических лидеров. По его словам, решение принято после консультаций с правительством Ее Величества. В результате отказались от приглашения на свадьбу не только британских, но и иностранных политиков.

Ранее сообщалось, что на службе будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган – Томас Маркл и Дория Рэгленд – а также приглашенные. Церемония назначена на 19 мая, она пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, передает RT.

О некоторых подарках, которые преподнесут принцу и его избраннице, уже сообщалось. Так, королевский парфюмерный дом создал для Меган Маркл духи, которыми она воспользуется в день свадьбы. Floris London, обладающий королевской лицензией с 1820 года, подтвердил, что выпустит цитрусовый аромат специально для Меган.

Уникальные духи в продажу, конечно же, не поступят. Однако для особо утонченных ценителей сообщается, что аромат создан на базе духов для мужчин и женщин Bergamotto di Positano – с верхними нотами мандарина, бергамота, апельсинового цвета и базовыми нотами амбры, имбиря и дерева.

Эксперты уже отметили, что невеста, надев этот аромат, пойдет по стопам Елизаветы II. Ее Величество в день своей свадьбы в 1947 году воспользовалась духами White Rose от того же парфюмерного дома.