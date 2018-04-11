Болтливую Скрипаль спрятали на военной базе

Выписанную из больницы в Солсбери дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию перевезли "в безопасное место". Так утверждают британские власти.

Где именно находится девушка, рассказал знакомый с ситуацией зарубежный источник. Он утверждает, что Юлию Скрипаль прячут на военной базе.

Врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья Юлии, передает Ura.ru. Это объясняется тем, что нервно-паралитическое вещество, которым они с отцом были отравлены, якобы еще может себя проявить.

Однако можно предположить, что россиянку, которая недавно вышла на связь с двоюродной сестрой Викторией, прячут на военной базе по другой причине. Очевидно, британские власти боятся, что Юлия разболтает важную информацию, и всеми способами стараются ограничить ее общение со СМИ и родственниками.

Ранее о состоянии здоровья отравленных 4 марта в Солсбери Скрипалей рассказала директор окружной больницы, где они лечились. По словам Кристин Бланшард, экс-полковник ГРУ восстанавливается медленнее, чем его дочь. Российское посольство в Лондоне обратилось в МИД Великобритании, чтобы организовать встречу Юлии с консулами и убедиться, что с ней все в порядке.

Как писали Dni.Ru, Скрипали подверглись воздействию высокотоксичного химиката, целью которого является предотвращение функционирования нервной системы. Вещество вызывает такие симптомы, как слабость и галлюцинации.