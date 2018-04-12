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Общество

Госдума ставит заслон фейковым новостям в соцсетях

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ответственность соцсетй за недостоверную информацию. Депутаты решили вернуться к отложенному ранее документу после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", который сопровождался вбросом фейковых новостей.
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Выступая перед голосованием по законопроекту, один из инициаторов его рассмотрения Сергей Боярский напомнил, что первая версия была внесена им совместно с членом думского комитета по контролю и регламенту Андреем Альшевских летом 2017 года.

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Сюжеты Госдума седьмого созыва

"Тогда мы согласились с обоснованной критикой и решили текст доработать, чтобы он был более подходящим для российских реалий, для российского законодательства в целом. Поэтому сегодня представлена обновленная версия закона", – сказал парламентарий.

Он обозначил основные положения документа. "Мы обязываем абсолютно все социальные сети открыть представительства в России с тем, чтобы наши пользователи, граждане, государственные структуры и законодатели могли бы напрямую общаться с ними по текущей повестке", – сказал депутат.

Также в законе прописано обязательство социальных сетей вести реестр жалоб и обращений пользователей. "За счет введения такого реестра государственный регулирующий орган в лице Роскомнадзора по первому требованию сможет его потребовать и оценить оперативность и качество работы с обращением граждан", – пояснил Боярский.

Сергей Боярский. Фото: ER.RU

Парламентарий подчеркнул, что в новой версии законопроекта граждане могут жаловаться и требовать удаления контента, запрещенного исключительно на территории России.

Документ не допускает распространение общественно значимой недостоверной информации внутри социальных сетей: "Такая норма закона уже действует в отношении новостных агрегаторов, и мы благодарны тем, кто блюдет закон в этом отношении. Хотим распространить его действия на социальные площадки", – сказал парламентарий.

После того, как закон заработает, Роскомнадзор по обращению уполномоченного государственного в органа вправе потребовать от социальных сетей удалить недостоверную общественно значимую информацию в течении 24 часов.

Фото: duma.gov.ru

За неисполнение закона предусмотрены ощутимые штрафы. В случае, если социальная сеть принадлежит физическим лицам наказание составит от трех до пяти миллионов рублей,  если это юридическое лицо – от 30 до 50 миллионов.

Сергей Боярский отметил, что в соцсетях наблюдается неоднозначная реакция на предложенный законопроект. "Однако видя запрос общества и вызовы времени полагаю правильным и необходимым начать такую работу. Такую же работу ведут наши коллеги в страны Совета Европы", – напомнил депутат.

"Авторы законопроекта хотят вернуть доверие к информации. Мы призываем собственников социальных сетей не забывать о своей социальной ответственности за то, что происходит на их интернет-площадках", - пояснил в заключении Боярский.

Автор: Александр Комаров12 апреля 2018, 14:37

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