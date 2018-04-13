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Общество

В могиле погибшего на перевале Дятлова нашли неизвестное тело

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Родственники Семена Золотарева, чья личность вызывает у исследователей больше всего вопросов, получили шокирующее известие. Оказалось, что мужчины вообще нет в списках похороненных на кладбище, где находится его могила. 
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Тело Золотарева обнаружили через три месяца после печально известной трагедии на Северном Урале. Опознать его личность было практически невозможно. В акте судмедэкспертизы упомянается странная татуировка "ДАЕРММУАЗУАЯ", значение которой до сих пор пытаются расшифровать. 

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Семеро погибших туристов похоронены на Михайловском кладбище Свердловска, но Семена Золотарева и Юрия Кривонищенко почему-то схоронили отдельно на Ивановском погосте. Недавно родственники Семена планировали поставить ему новый памятник вместо обветшалого обелиска, и тут появилась новая загадка. Сотрудники Ивановского кладбища выяснили, что Семен Золотарев никогда не числился в списках похороненных. Получается, что могила под обелиском с именем погибшего туриста ни за кем не числится. Более того, когда родственники мужчины обратились за помощью к независимым экспертам, те подняли архивы и пришли к выводу, что в Екатеринбурге Семена Золотарева никогда не хоронили, а где его прах – неизвестно.

Озадаченные множеством вопросов племянники погибшего туриста добились эксгумации трупа, сообщает сайт "Комсомольская правда". На всю подготовку процедуры ушло больше года. Когда бригада рабочих добралась до останков, стало понятно, что от гроба и одежды умершего ничего не осталось. В распоряжении судмедэксперта оказались только две пуговицы и подошвы от обуви, а также кости и череп, у которого не хватало лишь одного переднего верхнего зуба. В описании трупа Золотарева про отсутствие этого зуба ничего не сказано.

В ближайшее время специалисты проведут экспертизу ДНК человека, погребенного под обелиском Золотарева для установления его родства с предполагаемыми родственниками. Также эксперты изучат переломы ребер Семена. Выяснилось, что их описание не совпадает с реальными травмами, которые были обнаружены во время раскопок.

Напомним, группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестным причинам они разрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место получило название "Перевал Дятлова". Версии гибели выдвигаются самые разные, вплоть до посещения группы инопланетянами. 

Автор: Михаил Вштанов13 апреля 2018, 16:20

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