Ракеты сыпались на головы спящих сирийцев в течение часа

Ракетные удары совместных сил США, Великобритания и Франция по Сирии наносились в течение 50 минут. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные республиканских военных. По их же информации, сирийским силам противовоздушной обороны удалось сбить значительное число ракет.



Как сообщаю арабские средства массовой информации, несколько ракет западной коалиции были нацелены на аэродром в пригороде Дамаска и базу сил противовоздушной обороны. Атаке подверглась база войск специального назначения и часть Республиканской гвардии. Всего для ударов было выбрано около десятка целей.

По словам президента США Дональда Трампа, задача военной операции западной коалиции в Сирии – не допустить повторного применения химического оружия. По заявлениям Пентагона, дополнительные удары по сирийской территории возможны, но в настоящее время не планируются.

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, подчеркнул, атака Запада на Сирию не останется без ответа. Происходящее он назвал реализацией заранее запланированного сценария. "США не имеют морального права, как обладатели самого большого арсенала химического оружия, обвинять другие страны", – заявил он.

Удары западной коалиции были нанесены по военным и гражданским объектам в Сирии. При этом, как заявили в Минобороны, ни одна из выпущенных крылатых ракет не входила в зону ответственности подразделений российских ПВО.

Минобороны: Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не входила pic.twitter.com/2pbxk6Dgew — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 апреля 2018 г.

В военном ведомстве добавили, что ракетный удар по сирийским объектам был нанесен американскими самолетами и кораблями при поддержке ВВС Великобритании и Франции ран с 03:42 до 05:10 по Москве.

Всего по территории арабской республики было выпущено около трех десятков ракет "Томагавк". Треть из них, по данным сирийских военных, удалось сбить. Бомбардировки не затронули правительственный квартал в сирийской столице. Оценка ущерба, причиненного в результате атак, пока не проводилась.