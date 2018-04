Перехват ракетной атаки в Сирии попал на видео

Момент нападения запечатлели очевидцы. На опубликованных кадрах видно, как сирийские войска выпускают ракеты, чтобы перехватить удар западных стран.

По предварительным данным, ПВО сбили почти все снаряды. Как писали Dni.Ru, некоторые ракеты все же достигли цели, в результате чего пострадали мирные жители.

#Syria #SyriaStrike #SyriaStrikes THIS LITERALLY JUST HAPPENED LESS THEN 4 MINUTES AGO. Syrian Anti Air Craft Missile Flys By and INTERCEPTS A Rocket/Missile. pic.twitter.com/ler3VHuwXE