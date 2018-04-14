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Перехват ракетной атаки в Сирии попал на видео

Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/Xinhua
Перехват ракет США, Великобритании и Франции, выпущенных по Сирии в ночь на 14 апреля, попал на видео. Силам ПВО удалось почти полностью нейтрализовать угрозу.

Продолжение: Умные ракеты хвастуна Трампа сбила советская техника
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Момент нападения запечатлели очевидцы. На опубликованных кадрах видно, как сирийские войска выпускают ракеты, чтобы перехватить удар западных стран.

По предварительным данным, ПВО сбили почти все снаряды. Как писали Dni.Ru, некоторые ракеты все же достигли цели, в результате чего пострадали мирные жители.

14 апреля 2018, 08:55

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