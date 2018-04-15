Маньяк Ленин убивал людей из-за детских обид

Ростовская область, да и вся страна содрогнулась, когда едва ли не еженедельно в новостях сообщалось о жертвах неизвестного маньяка. В разных частях региона правоохранители обнаруживали трупы – всего восемь тел за 2,5 месяца. Когда преступника наконец-то поймали, он с гордостью говорил, что его земляк Андрей Чикатило по сравнению с ним цыпленок. Он убивал потому, что ненавидел женщин. Он – Владимир Муханкин, он же – Муха, он же – Шапочник, он же – Ленин.



Владимир Муханкин родился 22 апреля 1960 года в Ростовской области, в колхозе "Красноармейском". Так как в этот же день отмечалась очередная годовщина рождения вождя пролетариата, недолго думая, мать назвала его Володей. Как потом рассказывал сам Муханкин, он был нежеланным и никому ненужным ребенком. "22 апреля, когда моя мать родила меня, отец гулял свадьбу с другой – с девушкой, которая работала в магазине; с ней он и до сих пор живет, – говорил он. – Родился я незаконнорожденным, во всем всегда виноватым".



Собственная мать его не привечала, более того, постоянно указывала на то, что он внебрачный сын, оскорбляла, нередко избивала. Пойдя в школу, он и там оказался изгоем: его не любили одноклассники и били его, учителя наказывали за любые прегрешения, даже за те, к которым он не имел отношения. Кое-как он отучился 7 классов, все эти годы убегая из дома и бродяжничая.

Согласно имеющейся информации, он убегал из дому, прятался от людей, какое-то время жил в собачьей будке и на деревьях. В итоге Муханкин, как того и следовало ожидать, оказался в спецшколе, где содержались малолетние правонарушители, которых из-за малого возраста нельзя было отправить в воспитательную колонию. Здесь были все: от мелких воришек до убийц. В этой среде ему пришлось также несладко: его регулярно били и унижали.

Понятно, что в такой атмосфере уже давшая в нем ростки ненависть к людям лишь начала крепнуть и развиваться. Да, и другого пути из этой спецшколы, у ее выпускников, похоже не было: большая часть однокашников Муханкина оказались за решеткой (главным образом за тяжкие и особо тяжкие преступления), а следы некоторых попросту растаяли. В люди, судя по всему, не выбился никто.

Сам Муханкин на свободе тоже долго не задержался. Уже в 13 лет начал совершать кражи, промышлял разбойными нападениями. Своих жертв злоумышленник оглушал обрезком железной трубы, после чего обирал их до нитки. В итоге он неоднократно оказывался на скамье подсудимых.

К тому моменту он уже понимал, что ему не только нужны сумки и вещи его жертв. Его привлекала кровь. Кстати, в преступном багаже Муханкина были не только грабежи-разбои, он также обвинялся в растлении малолетней девочки. Говорят, что из-за этой статьи он моментально оказался в камере в категории неприкасаемых.

К 35-ти годам за плечами преступника было несколько ходок, общим сроком аккурат в полжизни. Между двумя периодами пребывания за решеткой он успел обзавестись семьей. Однако это не удержало его от совершения преступлений.

Из результатов психиатрической экспертизы: "Асоциальное поведение, неуживчивость в коллективе, психопатия с сексуальными извращениями".

Первое убийство Владимир Муханкин совершил, поддавшись на уговоры знакомой дамы. Она уговорила его разделаться с сожителем, который ей чем-то мешал. Смертельный приговор был приведен в исполнение во время очередной пьянки. Избавившись от ненужного человека, сообщники отметили это событие, занявшись сексом прямо рядом с остывающим телом.

После первого убийства в Муханкине проснулся настоящий зверь – он совершил восемь убийств за два с небольшим месяца. Это был жуткий спринт, участвуя в котором, ему удалось переплюнуть даже Чикатило. Всего же на его счету, как считается, около полутора десятка жертв, однако доказать эти криминальные эпизоды правоохранителям и суду не удалось.

Маньяк Ленин не просто убивал, он расчленял тела, совершал манипуляции с отдельными частями, вынимал органы, нередко раскладывая их вокруг себя перед сном. Любимым орудием преступления у него был самодельный штык, который постоянно носил с собой. Все убийства совершались им примерно по одной и той же схеме: Муханкин прижимал жертву к земле, протыкал пах штыком, а затем добивал ее все тем же холодным оружием, наблюдая за агонией.

Маньяк расправлялся и с женщинами, и с маленькими девочками. В его кровавом списке были совсем юные школьницы и взрослые женщины. Преступления совершались в разных районах Ростовской области, и сыщики не сразу вышли на след злоумышленника. Но сколько веревочке не виться, а конец близок. Вероятно, чувствуя близкий финал, в последний день на свободе он начал убивать прямо с утра. От руки душегуба погибли две женщины, а 15-летня девочка чудом спаслась. Муханкин пробил ей легкое своим самодельным штыком, но жертве удалось убежать и позвать на помощь. Когда маньяка задержали, он заявил следователю следующее:

"Когда я вам все расскажу, вам мой земляк Чикатило покажется цыпленком! Тоже мне знаменитость – по убийству в месяц! Я – круче!"

Свои убийства преступник объяснял просто. Он считал, что все они были виновны в его бедах. Ему не были нужны их мучения, Муханкин убивал потому, что просто ненавидел женщин, которые были олицетворением его матери. Перед тем, как отправиться в тюрьму мать и сын встретились. В ходе свидания никто из них не проронил ни слова. Лишь когда его уводили, маньяк произнес: "Вы меня уже никогда не увидите, мама".

Как и следовало ожидать, за свои деяния убийца был приговорен к высшей мере наказания. Но из-за моратория на смертную казнь, расстрел был заменен на пожизненное заключение. За решеткой преступник развивает в себе поэтические способности, постоянно сочиняя стихи. Для них у маньяка заведена специальная тетрадь.

Да, я не Пушкин, не Есенин,

Таких вершин я не достиг.

Я вечный зэк по кличке Ленин,

Который многое постиг... (из сочинений Владимира Муханкина)