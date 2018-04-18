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Общество

В семье Елизаветы II случилось горе

Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK press
Последний вельш-корги королевы Елизаветы II по кличке Уиллоу умер 15 апреля в Виндзорском замке. Собаке было почти 15 лет. 
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Животное решили усыпить из-за того, что оно страдало от онкологического заболевания. Сообщается, что королева оплакивает смерть своего питомца. Уиллоу являлся королевским псом в 14-м поколении. Его предка, вельш-корги Сьюзан, подарили принцессе Елизавете на ее 18-летие, передает Life.ru.

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Елизавета II королева Великобритании

Уиллоу ушел из жизни спустя полтора года после смерти другого корги королевы – Холли. Оба питомца появлялись с Елизаветой II и актером Дэниелом Крэйгом в ролике, посвященном открытию Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

У королевы было более чем 30 собак породы корги. Многие из них являются прямыми потомками первого четвероногого любимца Елизаветы II. 

Напомним, после смерти собаки Холли королева пообещала, что не заведет больше ни одну собаку. Она боялась, что если с ней что-то случится, питомцы останутся одни. Впрочем, любовь к корги оказалась сильнее обещаний.

Любопытен тот факт, что королева не прочь заработать на своих четвероногих любимцах. Знаменитые корги служат отличной рекламой аксессуаров для животных. Находящийся под председательством принца Уэльского Чарлза Royal Collection Trust предлагает на продажу сувенирную продукцию. Особой популярностью у покупателей пользовались кожаные ошейники, подстилки, игрушки и миски для собак. Предметы были выпущены в честь давней привязанности королевы к животным.

Автор: Михаил Вштанов18 апреля 2018, 08:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

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