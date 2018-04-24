Лоза набросился на власть

Юрий Лоза порассуждал о том, как бы сложилась его жизнь, не будь советской власти. Он считает, что все равно был бы музыкантом – но получал бы "весомую часть от концертных сборов".

Не будь Советского Союза, Юрий Лоза был бы обеспеченным человеком, "с уверенностью смотрящим в завтрашний день". Музыкант решил представить альтернативный сценарий своей жизни в ответ на пост одного из своих подписчиков. Тот предположил, что автор песен "играл бы в лаптях по трактирам, если бы не большевики".

Родившийся в 1954 году исполнитель с комментатором не согласился. "Не было бы никакого железного занавеса, и, учитывая сырьевые возможности, интеллектуальный потенциал народа и дореволюционные темпы роста экономики, к моменту моего появления на свет страна была бы развитой, богатой и цивилизованной", – написал Лоза на своей странице в Facebook.

По-другому сложилась бы жизнь родителей, уверен музыкант. Во-первых, считает он, не расстреляли бы по ложному доносу двух его дедов. "Мой отец, даже если бы попал в ту же самую аварию, не стал бы инвалидом, потому что платный лечащий врач поборолся бы за его ногу и не стал бы ее на всякий случай отрезать, как это сделал представитель хваленой бесплатной медицины", - написал блогер.

Лоза уверен, что и его отец, "будучи талантливейшим изобретателем", не просиживал бы штаны за 120 рублей в конструкторском бюро периферийного завода. Без клейма "сына врага народа" Лозе-старшему была бы открыта дорога в какую-нибудь серьезную организацию. И мать, по словам музыканта, не попала бы под сфабрикованное дело, связанное с тотальным дефицитом – и осталась бы директором магазина.

Лоза уверен, что его при таком сценарии российской истории ждало великое будущее. "Я бы обеспечил своих потомков до пятого колена и с уверенностью смотрел бы в завтрашний день", – написал блогер. И пояснил, что получал бы не 12 рублей с концерта в спортивно-концертном комплексе, а весомую часть сборов. Более того, авторские права были бы лучше защищены, что увеличило бы и без того немалые доходы музыканта.