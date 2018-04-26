На Украине взорвалась атомная электростанция

Пресняков госпитализирован с инфарктом Кейт Миддлтон родила сына Эксклюзив Конфликт в Сирии ММКФ

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Четверг 26 апреля
Лента новостей
07:58
Работу пожарных в горящем ТЦ в Москве сняли на видео
22:05
Обезумевшая без газа Украина грозит войной России
22:04
За родившей Кейт Миддлтон наблюдают 20 медиков
21:59
Перенесший инфаркт Пресняков: В футбол поиграл
21:49
Захарова обвинила США в рейдерском захвате консульства
21:27
Под Москвой домашний пес разорвал лицо трехлетнему малышу
21:25
Цымбалюк-Романовская бьется в истерике из-за исчезновения Джигарханяна
21:24
Юлию Ефимову осудили за развратное фото
21:06
Эвакуация московского ТЦ из-за пожара попала на видео
21:00
Законопроекты пройдут экспертизу в Академии наук
20:52
Сенсационное заявление о допинге Крушельницкого
20:39
Нетребко довела до слез посланием о Хворостовском
20:25
Питт ждет ребенка от архитектора
20:21
Парламентарии совместно обсуждают ответ на санкции США
20:07
Казахстан снюхался с США на Каспии
20:06
Пресняков замолк после инфаркта
19:57
94-летнего Шарля Азнавура увезли со сцены в больницу Санкт-Петербурга
19:38
Цены на бензин будут расти каждую неделю
19:10
Народный артист СССР умер в возрасте 87 лет
19:08
Володин поздравил Жириновского с днем рождения
19:00
Безумные регионы: дом с привидением выставлен на продажу в Тюмени
18:59
Под Москвой ограбили банк
18:42
В Москве в ДТП с трамваем пострадала восьмилетняя девочка
18:21
Россиянка зарезала бомжа за непристойное предложение
18:11
Родившая Рапунцель из "Дома-2" очень страдает
17:53
Госдума выстраивает диалог с Академией наук
17:43
Владимир Пресняков срочно госпитализирован с инфарктом
17:38
Собчак на роскошном отдыхе намекнула о своем превосходстве
17:33
Как правильно выбрать мясо для шашлыка
17:14
Киев набирает пушечное мясо для атаки Крыма
17:06
Новорожденному сыну Кейт Миддлтон отрезали 10-сантиметровый конец
16:58
Жанна Фриске унижала Дмитрия Шепелева за работу
16:55
На юге Москвы горит торговый центр
16:51
Полина Гагарина сделала грудь на радость россиянам
16:47
Сексуальная российская гимнастка свела с ума мир
16:45
Солнцева отправляют в психушку после медового месяца с пенсионеркой
16:44
Как не нажить врага в лице свекрови
16:39
На Красной площади пройдет грандиозный гала-концерт
16:20
Страстная аргентинка отрезала любовнику пенис
16:02
Малахов обомлел от интимных подробностей жизни Галкина
15:47
Россиян возмутили комиссии при оплате капремонта
15:45
Юноша прыгнул на рельсы московского метро ради лайков (видео)
15:42
В Москве появился медицинский центр мирового класса
15:17
Жена Виторгана похвасталась апартаментами у Кремля за полмиллиарда
15:12
В Петербурге на крыше нашли девочку и четырех голых мужчин
14:58
В Кремле состоится гала-концерт всех звезд Первого канала
14:58
Певица Пелагея спасает маленькую дочь
14:55
У отца уральского депутата отбирают последнюю "буханку"
14:53
АвтоВАЗ взвинчивает цены из-за обвала рубля
14:51
У миллиардера отнимают особняк с шикарным гаремом
14:41
Революция в Ереване: оппозиция перекрывает улицы
14:25
Пенсии быть: паникующим россиянам вернули надежду
14:16
Как изменилась актриса Галина Польских
13:59
В московской школе объявлена угроза взрыва
13:28
Открыт способ управлять снами
13:16
Подольская прошлась по звездному клану Пресняковых
13:06
Счастливая Мирошниченко ждет ребенка
13:03
В Москве наградили лучшие рестораны
12:56
Дыра в бюджете: куда пропала пенсия россиян
12:36
Ефремов заставил Синдееву вспотеть
12:36
Цымбалюк-Романовская: Друзья Джигарханяна заказали меня
12:01
Почувствовавший себя женщиной Киркоров: Это не я!
11:47
Садальский заподозрил Галкина в отравлении
11:41
Когда утвердят предложенного Путиным премьер-министра
11:24
Контрацептивы признали угрозой для женщин
10:57
Располневшая Ирина Шейк прячет округлившийся живот
10:52
Джанабаева с внушительным вырезом ушла от Меладзе в "Дом-2"
10:52
Разработчик "Новичка" попал в больницу после странной аварии
10:21
В США умер знаменитый музыкант
10:18
Путин пропесочил заигравшегося Трампа
10:17
Как научиться управлять своими финансами
10:02
"Меня все достали": Андрей Малахов обратился к публике
09:44
Пес на грузовике въехал в магазин (видео)
09:36
Раскрыта неожиданная опасность алкоголя
09:30
Названы любимые иномарки россиян
09:19
Перенесший несколько операций Козловский не может работать
09:00
Водитель иномарки устроил стрельбу в центре Москвы
08:49
Джигарханян сокрушил бывшую жену сенсационным выпадом
08:44
В Москве прошла масштабная конференция по токен-экономике
08:41
Ученые победили неизлечимый рак
08:37
Собака лает, караван идет: G7 ставит Москве палки в колеса
08:17
Россию объявили зависимой от Украины
08:01
В Москве иномарка столкнулась со машиной скорой помощи (видео)
22:01
Копите сами: когда государство откажется от выплаты пенсий
21:59
Раскрасневшаяся Нетребко похвасталась сочными формами
21:51
Москвич посмеялся над известием о смерти жены под ножом хирурга
21:40
Невеста бросила впавшего в кому известного российского актера
21:37
Волчек в инвалидной коляске шокировала болезненным видом
21:16
Сварившая живых щенков студентка оправдалась "стрессом"
21:15
В Москве грузовик с щебнем протаранил легковушки и перевернулся
20:58
Семейная грязь молодого актера вызвала оторопь у Малахова
20:52
Человеческую ногу нашли на берегу Москвы-реки
20:44
Селфи на крыше вагона стало смертельным для 16-летней россиянки
20:33
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
20:27
Ольга Бузова принимает поздравления с беременностью
19:42
Звезда "Дома-2" отъелась до 143 килограммов
19:38
Москвичам пообещали бесплатную парковку в центре
19:19
Кто лишится постов в обновленной команде Путина и Медведева
19:13
Трамп публично унизил неряшливого Макрона
19:01
К изменившейся Стриженовой пришла белочка
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян сокрушил бывшую жену сенсационным выпадом
Цымбалюк-Романовская: Друзья Джигарханяна заказали меня
Семейная грязь молодого актера вызвала оторопь у Малахова
"Меня все достали": Андрей Малахов обратился к публике
Жанна Фриске унижала Дмитрия Шепелева за работу
Ахеджакова смеялась на панихиде по Дорошиной
Общество

На Украине взорвалась атомная электростанция

Фото: wikipedia.org
Ровно 22 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из крупнейших техногенных катастроф XX века – взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Жертвами трагедии стали сотни человек: кто-то погиб почти сразу, другие же годами мучились от лучевой болезни. Dni.Ru продолжают цикл материалов о самых масштабных катаклизмах и авариях в истории СССР.
прочитано 1262 раза

Первую очередь станции начали строить в 1970 году, а спустя семь лет первый энергоблок был подключен к энергосистеме СССР. Но станцию будто бы с самого начала преследовал злой рок.

ПО ТЕМЕ

"Людей рвали на части": в давке в центре Москвы погибли 800 человек

Сибирская язва съела 60 человек в центре России

 Катастрофы СССР

Сюжеты Катастрофы СССР

Спустя несколько лет после ввода в эксплуатацию на ЧАЭС произошла первая авария – зловещее предзнаменование грядущей трагедии. Во время пробного пуска первого энергоблока один из каналов реактора разрушился, деформировалась графитовая кладка активной зоны. К счастью, обошлось без жертв, а последствия происшествия удалось устранить в короткие сроки.

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке начались испытания турбогенератора. Инженеры планировали заглушить реактор и произвести замер  показателей генератора. Однако заглушить реактор безопасно не удалось. Взрыв произошел в 1 час 23 минуты по московскому времени, начался сильный пожар.

Вопреки расхожему мнению, при взрыве реактора практически никто не погиб и не пострадал. Жертвой оказался лишь оператор насосов Валерий Ходемчук. Его тело предположительно оказалось раздавлено упавшими массивными плитами, и в дальнейшем, при поисково-спасательных операциях, найти его не удалось. Второй жертвой аварии стал инженер-наладчик автоматики Владимир Шашенок. Он скончался утром того же дня от полученных ожогов.

Фото: wikipedia.org

Реактор оказался практически полностью разрушен, огромное количество радиации начало выходить в атмосферу. Пожарные прибыли на место трагедии спустя пару десятков минут. Без каких-либо средств защиты от смертоносного излучения (из экипировки у них были лишь брезентовые робы, рукавицы и каска) они принялись тушить пылающий атомный реактор, в результате чего получили колоссальную дозу радиации.

Слабость, рвота и другие признаки сильного радиоактивного облучения стали отмечаться у пожарных спустя 15 минут после начала тушения. Первую помощь им оказывали прямо на месте, а затем принимали решение об отправке в госпитали, в том числе в Москву.

Лучевая болезнь практически сразу же была зафиксирована у 134 человек, находившихся в тот момент на месте катастрофы. Около 30 из них умерли уже в скором времени, остальные мучились дольше. Всего из-за аварии на ЧАЭС, включая отдаленные последствия облучения, погибли около четырех тысяч человек.

Между тем власть первые часы после катастрофы не намеревались эвакуировать расположенный в непосредственной близости от Чернобыльской станции город Припять. Утром 26 апреля, ничего не подозревавшие горожане спокойно прогуливались по городу. Была сильная жара, светило солнце, многие собрались ехать на дачи, на рыбалку. Припять жила своей обычной жизнью, даже и не подозревая, что именно случилось всего лишь в двух километрах.

Впервые в руководстве страны всерьез заговорили об эвакуации лишь поздно вечером 26 апреля. А соответствующее указание пришло в два часа ночи 27 апреля. Горожанам было предписано взять с собой документы, необходимые вещи, еду на несколько дней. 47 тысяч человек ждали несколько тысяч автобусов с горящими фарами. Из города выезжали по шоссе в два ряда. Колонна выдвинулась на запад, в сторону Полесского и Ивановского районов. Никто и не предполагал, что прощается с Припятью навсегда. В дальнейшем в течение мая из 30-километровой зоны отчуждения было выселено более 115 тысяч человек.

Фото: GLOBAL LOOK press

Первое официальное сообщение о произошедшем было передано лишь 28 апреля – спустя два дня после катастрофы. В нем случившееся называлось "несчастным случаем". Далее типичным сухим канцелярским языком говорилось об оказании "всей необходимой помощи" пострадавшим, а также создании правительственной комиссии для выяснения причин случившегося.

Как признавался впоследствии бывший президент СССР Михаил Горбачев, первомайские демонстрации, шедшие в те дни в Киеве и других городах, расположенных неподалеку от места катастрофы, не были отменены из-за того, что власти якобы не располагали полнотой картины случившегося. Кроме того, заявлял Горбачев, были опасения, что в городах начнется паника.

На этом неприятности на Чернобыльской АЭС не закончились. Осенью 1993 года из-за аварии был остановлен второй энергоблок. В марте 2000 года правительство Украины приняло решение о закрытии станции.

Был утвержден проект полной ликвидации ЧАЭС к 2065 году. Предполагается с 2022 по 2045 годы снизить радиоактивность реакторных установок, затем демонтировать их, а место, где стоит станция, полностью очистить от радиоактивных элементов. Однако из-за нестабильной ситуации на Украине и катастрофической ситуации с бюджетом многие эксперты ставят под сомнение реализацию этих планов.

Автор: Иван Поляков26 апреля 2018, 08:00

комментарии

Политика

Захарова обвинила США в рейдерском захвате консульства
Казахстан снюхался с США на Каспии
Киев набирает пушечное мясо для атаки Крыма
Когда утвердят предложенного Путиным премьер-министра

Шоу-бизнес

За родившей Кейт Миддлтон наблюдают 20 медиков
Ведущая "Давай поженимся!" отважилась на интимную пластику перед свадьбой
Цымбалюк-Романовская бьется в истерике из-за исчезновения Джигарханяна
Перенесший инфаркт Пресняков: В футбол поиграл

Проишествия

Страстная аргентинка отрезала любовнику пенис
Москвич посмеялся над известием о смерти жены под ножом хирурга
В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)

Lifestyle

Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Шоу-бизнес

"Меня все достали": Андрей Малахов обратился к публике

Телеведущий сделал заявление
Шоу-бизнес

Малахов обомлел от интимных подробностей жизни Галкина

Омич рассказал о своей мимолетной любви

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская бьется в истерике из-за исчезновения Джигарханяна

Ей грозит лишение свободы
Спорт

Юлию Ефимову осудили за развратное фото

Чемпионка поделилась в сети провокационным снимком

Гороскоп

Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные

Фоторепортажи

Сексуальная российская гимнастка свела с ума мир
Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Знаменитости не сдерживали слез на прощании с Ниной Дорошиной

Спорт

Юлию Ефимову осудили за развратное фото
Сенсационное заявление о допинге Крушельницкого
Шарапова высказалась о проблемах со здоровьем
Суд признал предателя Родченкова пустословом

Регионы

В Петербурге на крыше нашли девочку и четырех голых мужчин
У отца уральского депутата отбирают последнюю "буханку"
Сварившая живых щенков студентка оправдалась "стрессом"
Безумные регионы: дом с привидением выставлен на продажу в Тюмени
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru