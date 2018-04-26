Спустись на землю: Порошенко подняли на смех после слов о могуществе армии

Петра Порошенко подняли на смех после его хвастовства о мощной армии. Пользователи соцсетей рекомендуют снять президенту розовые очки.

"Гордилась овца, что у нее хвост как у жеребца", — ответил украинскому президенту пользователь Twitter @rom_krd. "Вы, видимо, давно не были в нашей армии. Спуститесь на землю, дорогие друзья", — призвал пользователь Facebook Сергей Сема. "С 5-го места в 2013 году добрались-таки до 8-го в 2018 году. Надо еще поднажать и вырвать 9-е в 2019 году!" – отметил комментатор Otto Namenlose.

Накануне, 25 апреля, президент Петр Порошенко похвастался тем, что вооруженные силы Украины заняли восьмое место в рейтинге сильнейших армий Европы.

Президент с гордостью написал у себя в соцсетях: "По версии Global Firepower, украинская армия – сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран-не членов НАТО. Гордимся нашими военными!"

Интересно, что Порошенко до этого не раз давал оценки своим вооруженным силам, причем они зачастую отличались друг от друга. Так, в 2015 году он утверждал, что украинская армия входит в пятерку сильнейших на континенте.

В прошлом году президент говорил, что его армия мощна как никогда и может противостоять вооруженным силам любого государства.

Между тем в открытом доступе в Сети имеются данные ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower о том, что армия Украины находится на 30 месте в мире.