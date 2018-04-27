Какой будет погода в Москве в майские праздники
Предстоящие майские праздники порадуют жителей столицы прекрасной погодой. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что с 29 апреля температура воздуха будет стремительно повышаться и достигнет пика 2 мая.
"С каждым днем будет все теплее и теплее, не обойдется без кратковременных дождей, но они будут небольшие", – рассказала Позднякова. Она подчеркнула, что теплый и влажный воздух придет с Балкан, а температура начнет постепенно повышаться.
В самом конце апреля в столичном регионе ожидается до 19 градусов тепла. Первый день мая, в свою очередь, удивит – столбики термометров поднимутся до +22 градусов. 2 мая ожидается 24 градуса со знаком плюс.
Синоптики уверяют, что такая погода характерна для конца июня. "Такая погода, особенно 2-го числа, очень комфортная, будет без сильного ветра, без катаклизмов в виде грозы и так далее. Жаркая и теплая", – добавил эксперт.
В первых числах мая всплески тепла в Москве наблюдаются в среднем раз в 10–12 лет, передает сетевое издание m24.ru. За последние годы количество теплых праздничных дней увеличилось, заметили специалисты.
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