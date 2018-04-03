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Общество

Малышеву рвут на куски из-за призыва убивать собак

Елена Малышева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Больше десяти тысяч человек поддержали петицию на Change.org, призывающую наказать телеведущую Елену Малышеву. Дело в том, что она заявила в эфире программы "Жить здорово", что бродячих собак нужно отстреливать.
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Пользователи Сети посчитали позицию знаменитости фашистской и негуманной. Автор петиции Татьяна Пантина считает, что слова ведущей являются призывом к жестокому обращению с животными, карающимся рядом статей Уголовного кодекса России.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Девушка отмечает, что СМИ нагнетают обстановку, внушая зрителям, что "главное зло у нас в стране – это взбесившиеся собаки, не дающее людям спокойно жить". По ее мнению, с помощью подобных программ власть оправдывает зачистку городов от "ненужных животных" перед ЧМ-2018 по футболу, стартующим в июне. Автор петиции уверена, что такой настрой по отношению к животным может привести к распространению живодерства.

Сюжет о бездомных собаках вышел в выпуске "Жить здорово" от 29 марта. Малышева рассказала о нескольких случаях нападения бездомных собак на людей в Подмосковье. Ведущая пригласила в студию музыканта Юрия Лозу, муж племянницы которого погиб в результате нападения стаи собак.

Ведущая призналась, что и сама старается держаться подальше от уличных псов, а в конце сюжета заявила, что их нужно отстреливать. Зрители упрекнули Малышеву в поверхностном видении проблем с собаками в России. По мнению интернет-пользователей, буквально рвущих ведущую в своих комментариях на части, проблема не в собаках, а в людях, считающих нормой бросать питомцев на улицах. 

Автор: Валерия Нарская3 апреля 2018, 13:44
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