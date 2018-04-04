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Общество

Эксперты поддержали идею наказывать соцсети за фейки

Фото: GLOBAL LOOK press/rgb fotografie
Ни о какой цензуре в законодательной инициативе, предусматривающей ответственность соцсетей за распространение фейков, речи не идет. Оценившие эту идею эксперты, говорят, что потребность в подобных мерах назрела уже давно.
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В современном мире соцсети играют важнейшую роль и должны находиться в правовом поле, считает политолог Дмитрий Фетисов. Ему непонятны оценки некоторых оппозиционеров, которые считают предложенные меры цензурой. "В самом законопроекте нет ни одного пункта, который бы позволил его отнести к попыткам введения цензуры. А распространение экстремистских и других противоправных материалов в реальном мире является серьезным правонарушением", – отметил эксперт.

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По его мнению, обсуждение трагических событий в Кемерово и тотальное распространение фейков по итогам этой трагедии показало насколько легко заинтересованные силы могут уйти за пределы правового поля и сеять панику, дестабилизируя обстановку.

Фетисов напомнил, что законопроект очень долго прорабатывался и его авторы декларировали полную открытость по нему, регулярно делая публикации в своих аккаунтах в соцсетях и отвечая на вопросы граждан. Такую открытость политолог назвал примером качественной работы над документом.

Дмитрий Фетисов. Фото: facebook.com/fdn86

Кемеровский инцидент выявил некоторые слабости в системе защиты населения страны с точки зрения информационной безопасности, полагает генеральной директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он напомнил, что соцсети, блогеры и стримеры никакой ответственности за распространение ложной информации, кроме общественного порицания, не понесли.

Мухин, как и другие эксперты, не видит в законопроекте об ответственности соцсетей никакой цензуры. "Инициатива не является российской новацией. Аналогичный опыт распространен в странах с развитой демократией, в частности, в Германии", – сказал политолог в интервью Dni.ru.

Одно из проявлений зрелости гражданского общества – предупреждать распространение панических слухов, а не охать от их последствий.

По мнению доцента кафедры телерадиожурналистики СПБГУ Сергея Ильченко, необходимо продумать технологическую сторону возможного наказания виновных в распространении фейков в соцсетях. "Те механизмы и ситуации, которые возникли во время кемеровской трагедии, и есть создание в массовом сознании политической картины дня", – объяснил педагог.

В свою очередь член комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Илья Ремесло обращает внимание на тот факт, что общественные интересы в России пока не считаются объектом защиты; у нас нет уполномоченного органа, который мог бы отстаивать их в суде либо требовать опровержения информации.

Фото: GLOBAL LOOK press/Oliver Berg

Эксперт приводит примеры Италии и Китая, в которых успешно работают законы и механизмы, защищающие граждан от недостоверной информации. "Нашей стране было бы полезно частично заимствовать международный опыт в борьбе с ложной информацией. Конечно, учитывая национальную специфику", – сказал Ремесло.

Стоит принять закон, который позволял бы привлекать к ответственности за информационные вбросы. Случай с Кемерово показал, что ложь может вызвать опасные для общества последствия.

Напомним, что накануне, 3 апреля в Госдуму была внесена новая редакция законопроекта, корректирующего условия работы в России социальных сетей. В документе содержится норма, обязующая соцсети в течение 24 часов ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Также законопроектом предлагается обязать владельцев соцсетей с аудиторией более 100 тысяч российских пользователей в течение суток, открыть представительства в России. Если закон примут, владельцы соцсетей также будут обязаны вести реестр заявлений с жалобами на распространяемую информацию от пользователей и предоставлять его по первому требованию Роскомнадзору.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens

Помимо этого, предлагается возложить на владельца соцсети обязанность не допускать ее использование в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Кроме того, депутаты предлагают обязать соцсети осуществлять идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона.    

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы из фракции "Единая Россия" Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2018 года.

Автор: Александр Комаров4 апреля 2018, 17:43

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