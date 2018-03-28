Сеявший панику в Кемерово украинец набивает себе цену

Лгавший о сотнях погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" украинский пранкер Евгений Вольнов сам объявил награду за свою поимку. Фейковая информация о вознаграждении за его голову появилась ранее в соцсетях.

Информация о вознаграждении в 12 миллионов рублей, которую якобы назначили кемеровские активисты за помощь в поимке Евгения Вольнова (настоящее имя – Никита Кувиков – Прим. ред.), оказалась фейком, передает НТВ. Примечательно, что распространил ее сам телефонный хулиган.

Объявление о вознаграждении появилось в соцсетях. Позже РИА Новости взяло телефонный комментарий у одного из "активистов", который представился Геннадием. Но, как выяснилось, указанный в объявлении номер телефона принадлежал самому пранкеру, который распространял слухи о сотнях жертв пожара, сея этим панику. Судя по всему, Вольнов снова решил словить хайп и набить себе цену.

Оказать помощь в поиске украинца готов глава Чечни Рамзан Кадыров, если перед ним поставят такую задачу. Вместе с тем, по словам министра республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, власти региона считают, что у правоохранительных органов России достаточно возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности пранкера.

Прошу укропранкера Евгения Вольного, сделавшего на ютюбе фейки о количестве погибших в #Кемерово, принять проклятия в связи с трагедией. Я сожалею, что словом «мразь» не выразить возникшие чувства. Будь ты проклят, животное — ОлдБой ���� (@OldBoy_777) 27 марта 2018 г.

Умаров пояснил, что те, кто распространяет ложную информацию о трагедии в Кемерово, должны быть наказаны максимально строго, сообщает радиостанция "Говорит Москва". "Рамзан Ахматович четко у себя написал, что наказание должно быть строгим. Мне кажется, нельзя спорить о том, каким должно быть наказание мерзавцу, который взболомутил народ и боломутит до сих пор. Потому что у этого человека нет ничего святого… Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", – заявилминистр.

Напомним, что в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти. Пранкер скоро будет объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Следственного комитета России.