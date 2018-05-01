Володин: важно обеспечить достойные условия жизни и труда россиян

1 мая Россия традиционно отмечает День весны и труда. С поздравлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава нижней палаты напомнил о необходимости совместно работать над обеспечением достойных условий жизни и труда граждан.

По словам Володина, сегодняшний праздник занимает особое место в истории, отмечается во многих странах мира. "Ежегодно миллионы людей участвуют в первомайских акциях, демонстрируют международную солидарность трудящихся", – сказал спикер.

Он подчеркнул, что трудовым коллективам, а также вопросам социального равенства в России уделяется приоритетное внимание. Володин отметил, что важно и дальше совместно работать для того, чтобы наши граждане имели достойные условия жизни и труда. Не менее важно укреплять социальную основу стабильности общества и развития государства, добавил председатель Госдумы.

Напомним, ранее спикер на заседании Совета законодателей с участием президента Владимира Путина призвал ускорить реализацию послания главы государства Федеральному собранию. Президент поставил задачу повышения уровня и продолжительности жизни, комплексного развития социальной сферы – медицины, образования, создания высокотехнологичных рабочих мест.

Володин выступил за более тесное сотрудничество депутатов всех уровней с правительством, что позволит эффективнее претворять в жизнь озвученные в послании тезисы. "Это повысит качество решений, ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадиях работы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня", – сказал законодатель.

Первомай в его современном виде возник еще в середине позапрошлого века в среде рабочих. В 1918 году, после Октябрьской революции, этот праздник стал государственным. Правда, тогда он назывался День Интернационала. Свое нынешнее название праздник получил в 1972 году.

По всей стране пройдут традиционные шествия и митинги трудящихся. В Москве запланировано семь крупных мероприятий, в них могут принять участие около 130 тысяч человек.