Дума рассматривает кандидатов на должность главы Счетной палаты

Нижняя палата парламента продолжает консультации по поводу кандидатуры нового руководителя Счетной палаты. Одним из возможных претендентов на эту должность может стать глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, представляющий фракцию "Справедливая Россия". При этом в депутатском корпусе не исключают, что "Единая Россия" и ЛДПР могут выдвинуть единого кандидата. Занимающая пост главы Счетной палаты Татьяна Голикова ранее была рекомендована председателем кабмина Дмитрием Медведевым на должность вице-премьера по социальным вопросам.

По словам зампреда Госдумы Игоря Лебедева, в нижней палате рассматривают кандидатуры первого вице-спикера Александра Жукова и руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. "Эти консультации с председателем Госдумы начались, фамилий называется много", – цитирует парламентария "Интерфакс".

Депутат отметил, что не исключен такой вариант, что "Единая Россия" и ЛДПР выдвинут кандидатуру на пост главы Счетной палаты совместно. Скорее всего, добавил законодатель, позиция по этому вопросу будет сформирована в нижней палате в понедельник, 14 мая.

Впрочем, либерал-демократы могут предложить и собственную кандидатуру. "Мы готовы предложить кандидатуру Рохмистрова Максима Станиславовича, он является аудитором Счетной палаты, был избран туда по квоте Государственной думы, а в квоту Государственной думы он попал из фракции ЛДПР", – сказал Лебедев.

О начале консультаций ранее рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в обсуждении принимают участие все фракции нижней палаты. По его словам, кандидату на столь ответственную должность необходимо обладать большими опытом и обширными знаниями в сфере управления и финансов.

Володин напомнил, что Счетная палата участвует в работе комитетов нижней палаты, в подготовке и экспертизе нормативно-правовых актов. "В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должность председателя Счетной палаты", – сказал законодатель. Поиск возможных претендентов нижняя палата начала уже сейчас, чтобы после того, как Татьяна Голикова вступит в новую должность, можно было сразу внести предложения по ее преемнику, пояснил Володин.





О ходе консультаций рассказал и первый зампред руководителя фракции единороссов по законопроектной деятельности Андрей Исаев. "Мы знаем, что в "Справедливой России" активно обсуждается кандидатура Анатолия Аксакова. Среди коммунистов есть такие сильные юристы, как Ризван Курбанов и Юрий Синельщиков", – сказал парламентарий. Самым подготовленным для руководства Счетной палатой Исаев назвал первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, который ранее возглавлял думский комитет по бюджету и налогам, а также был заместителем главы правительства.

Рассмотрение кандидатуры первого зампреда нижней палаты подтвердил и Вячеслав Володин. Однако спикер подчеркнул, что его первый заместитель хотел бы сосредоточиться на работе в парламенте. По словам законодателя, Жуков, несомненно, является сильным кандидатом, но важно и желание самого человека работать на должности руководителя Счетной палаты.

В связи с этим, отметил Андрей Исаев, единороссы могут при определении своего кандидата выйти за рамки фракции "ЕР". "Мы будем консультироваться, в том числе, и с людьми, не входящими в нашу фракцию, в нашу партию, но зарекомендовавшими себя в качестве опытных и серьезных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями", – сказал депутат.





Счетная палата – орган внешнего государственного контроля. Состоит из председателя, его заместителя и 12 аудиторов, которые назначаются сроком на шесть лет. Глава Счетной палаты и шесть аудиторов назначаются на должность Госдумой, остальные, включая зампреда, – Советом Федерации.

Список компетенций Счетной палаты довольно обширен: контроль за исполнением государственного бюджета, за состоянием внутреннего и внешнего долга, за внебюджетными фондами, за банковской системой, в том числе ЦБ. Кроме того, аудиторы проводят ревизии и проверки, дают заключения, информируют обе палаты Федерального собрания.

С 20 сентября 2013 года Счетную палату возглавляет Татьяна Голикова. Однако глава правительства Дмитрий Медведев в рамках формирования нового состава кабинета министров предложил ее кандидатуру на пост вице-премьера по социальным вопросам. Новый кабмин должен быть сформирован в России в течение недели.