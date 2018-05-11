Изувеченной в страшной аварии девушке вырастили новое ухо
Американка попала в ДТП еще будучи тинейджером. В результате этого она полностью лишилась левого уха.
Однако армейским хирургам из Техаса удалось совершить невероятное, передает портал Fox 30. Они создали девушке новое ухо из хряща и пересадили его под кожу руки.
Теперь орган получает приток крови, благодаря чему он не утратил способность функционировать. Скоро женщине проведут еще одну операцию, пересадив новое ухо с руки на голову. Там оно сможет выполнять свои функции.
Army grows ear in soldier's arm for successful transplant https://t.co/xZJPfk8yEM pic.twitter.com/lPBLjCSKqf— NBC Chicago (@nbcchicago) 9 мая 2018 г.
Сообщается, что медики сумели восстановить ушной канал пострадавшей, который получил серьезные повреждения. Если бы женщину доставили в больницу немного позже, вероятнее всего, она бы скончалась.
На первом этапе операции медики взяли хрящ из зоны ребер американки. Затем с помощью уникальных технологий они преобразовали эту часть тела в ухо и поместили его в специальный карман на руке.
Военнослужащей даже пришлось посещать сеансы психотерапевта. Поначалу она очень болезненно воспринимала собственную внешность после увечий.
Кроме того, новое ухо – не единственная хорошая новость для женщины. Дополнительный объем кожи, который образовался на руке, используют для оперирования других травмированных участков ее тела.
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