Изувеченной в страшной аварии девушке вырастили новое ухо

Пластические хирурги из США смогли вырастить на руке военнослужащей новое ухо после того, как женщина получила тяжелую травму головы во время аварии. Врачи снабдили новый орган нервами и притоком крови.



Американка попала в ДТП еще будучи тинейджером. В результате этого она полностью лишилась левого уха.

Однако армейским хирургам из Техаса удалось совершить невероятное, передает портал Fox 30. Они создали девушке новое ухо из хряща и пересадили его под кожу руки.

Теперь орган получает приток крови, благодаря чему он не утратил способность функционировать. Скоро женщине проведут еще одну операцию, пересадив новое ухо с руки на голову. Там оно сможет выполнять свои функции.

Army grows ear in soldier's arm for successful transplant https://t.co/xZJPfk8yEM pic.twitter.com/lPBLjCSKqf — NBC Chicago (@nbcchicago) 9 мая 2018 г.

Сообщается, что медики сумели восстановить ушной канал пострадавшей, который получил серьезные повреждения. Если бы женщину доставили в больницу немного позже, вероятнее всего, она бы скончалась.

На первом этапе операции медики взяли хрящ из зоны ребер американки. Затем с помощью уникальных технологий они преобразовали эту часть тела в ухо и поместили его в специальный карман на руке.



Военнослужащей даже пришлось посещать сеансы психотерапевта. Поначалу она очень болезненно воспринимала собственную внешность после увечий.

Кроме того, новое ухо – не единственная хорошая новость для женщины. Дополнительный объем кожи, который образовался на руке, используют для оперирования других травмированных участков ее тела.