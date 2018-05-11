Празднующие День Победы россияне разгромили отель в Турции

Россияне отпраздновали День Победы в Турции, устроив дебош в одном из отелей. Они разбивали посуду и включали музыку на всю громкость.

Об инциденте рассказала в социальных сетях очевидец произошедшего Юлия Шатова. По ее словам, отмечать День Победы русские туристы начали еще 8 мая.

На следующий день россияне стали подключать переносные колонки к своим телефонам и на полной громкости слушать "День Победы" и "прочие нетленки". При этом хулиганы били стеклянную посуду и рассыпали осколки в бассейне, пишет Ura.ru.

Кроме того, местные бары были заполнены отдыхающими соотечественниками, которые громко сообщали окружающим, что пьют "стоя, за великую Россию". "Напоказ вываливается невоспитанность, наглость, злоба", – высказала свое недовольство Шатова.

Еще один инцидент произошел 9 мая в столице Чехии, где столкнулись местные жители и россияне, которые праздновали День Победы. Автомобили русскоязычных туристов были атакованы, а их самих гостей называли "русскими свиньями".



Инициаторами конфликта стали участники антикоммунистического митинга. Местные демонстранты собрались, чтобы выразить протест против премьер-министра в отставке Андрея Бабиша и присутствия экстремистов и коммунистов в составе правительства.



Во время шествия на площади появилась автоколонна празднующих День Победы россиян, передает портал 420on. Их автомобили были украшены российскими и советскими флагами. Это моментально взбесило демонстрантов, которые стали проявлять агрессию в сторону русскоязычных гостей.

Пражане преграждали машинам путь, наносили по ним удары и срывали с кузова флаги. Также они называли находившихся в автомобилях людей "русскими свиньями" и требовали, чтобы они вернулись в Россию. Провокаторы кричали: "Что вы здесь забыли? Чехия не Россия!".