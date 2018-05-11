Эксперты поддержали отказ от запрета ввоза лекарств из США
В Госдуме продолжается широкое обсуждение законопроекта, предлагающего
ответные меры на антироссийские санкции Запада. Сегодня депутаты вместе с экспертами
и представителями общественности обсуждали документ в рамках заседания Совета
по законотворчеству при спикере нижней палаты парламента Вячеславе Володине.
Обсуждаемые изменения в первоначальный вариант проекта закона сняли опасения, касающиеся возможности запрета импорта лекарств из США. По словам Анны Федермессер, во втором чтении, когда будут вноситься поправки в текст документа, этот вопрос будет закрыт.
"Предложенный вариант ко второму чтению говорит о том, что все эти меры воздействия, установленные данным проектом, не будут распространяться на жизненно-необходимые товары, аналоги которых не производятся в России или в иных иностранных государствах", – сказала она. Федермессер уточнила, что из текста "вообще сейчас исчезло слово "лекарственные препараты", что радует, и вообще исчезло упоминание медицинских изделий".
По ее словам, у представителей общественности и специалистов медицинской и социальной сфер были опасения, что законопроект о контрсанкциях может стать "вторым "законом Димы Яковлева". При этом, по мнению руководителя Центра паллиативной медицины в Москве, "в сфере производства лекарств наличие конкурентной продукции из других стран так же важно, как и в любой другой сфере".
"Наличие "дженериков" ни в коем случае не может является достаточным основанием, чтобы сюда не попадали другие товары лекарства, так как бывает аллергия, индивидуальная непереносимость, бывает масса всего, – сказала Анна Федермессер. – И если мы с вами можем выбирать водку разных производителей или автомобили, почему мы с вами не должны выбирать лекарства разных производителей".
Эксперт призналась, что шла на заседание Совета в Госдуму "с настроем "кусаться и бодаться", а вышла довольная". "Все-таки мы общество и наши бесконечные письма, и наша уверенность в своей правоте тоже имеет значение, – отметила она. - Государство должно работать, защищая интересы своих граждан, а не противодействия интересам других государств", – заявила Федермессер.
Первый зампред Госдумы Иван Мельников, в свою очередь, рассказал, что в процессе доработки законопроекта решено отказаться от запрета на импорт в Россию из США лекарств, аналоги которых есть в нашей стране. Речь идет об исключении из текста упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг. "Оставить только, какие меры воздействия могут применяться", – сообщил парламентарий.
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект об ответных санкциях 15 мая. Документ будет приниматься вместе с постановлением по его доработке ко второму чтению. Планируется, что до конца месяца закон будет принят окончательно. Его проект был внесен в нижнюю палату парламента 13 апреля. Авторами стали лидеры всех думских фракций и спикер палаты Вячеслав Володин.
Хоккеист Игорь Макаров обнародовал новое фото беременной жены
Второй полуфинал конкурса песни для многих оказался неожиданным
Артистка призналась, что не хочет огорчать коллегу по сцене
Выход США из иранской сделки на руку Москве