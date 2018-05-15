США испытали устаревший на полвека аналог российского оружия

Американские военные провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Эксперты отмечают, что это аналог МБР "Воевода", которую снимают с вооружения в российской армии.

Испытания прошли успешно. Боевого блока на ракете не было. Головная часть носителя, запущенного 14 мая с базы Ванденберг на юге Калифорнии, пролетела около семи тысяч километров и поразила цель на атолле Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

Частые испытания эксперты связывают с программой перевооружения ядерных арсеналов в США. Предыдущий пуск был проведен менее месяца назад – 26 апреля – и вот уже второй тест. Объясняется это тем, что Пентагону необходимо проверить, как работает их единственная ракета наземного базирования, отметил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Ранее у американской стороны стоял вопрос совершенствования ракет серии Minuteman и создания на их базе ракеты Minuteman IV с улучшенными характеристиками по дальности, точности. Однако в итоге деньги ушли не на четвертую версию "Ополченца", а на Trident-II D5 морского базирования. На нее была сделана основная ставка. Так что у них сейчас на вооружении ракеты времен холодной войны", – рассказал специалист.

Эксперт подчеркивает, что подходящим по характеристикам соперником американскому Minuteman III с российской стороны является советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения Р-36М с тяжелой двухступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой 15А14. Однако Россия постепенно отказывается от "Воеводы", на смену которому приходит более совершенный РС-28 "Сармат". И если с "Воеводой" американская модернизированная ракета еще могла соперничать, то "Сармат" ее значительно превосходит.

Дальность полета РС-28 – 18 тысяч километров, а американский Minuteman III летит только на 13 тысяч. Кроме того, "Сармат" быстрее выходит из шахты, что затрудняет перехват ракеты на старте – тогда как "американца" можно перехватить во время подъема. Вдобавок у российской ракеты от 10 до 15 маневрирующих боеголовок, против трех у Minuteman.

Большую часть американских ракет давно пора списывать – семейство Minuteman стоит на вооружении США с 1970 года. Пентагон пытался решить этот вопрос, однако у его инженеров пока ничего не получается, отметил эксперт в интервью РИА ФАН.