На Украине устроили скандал с выжившим при массовом сожжении людей в Одессе

Скандал на украинском ТВ разгорелся во время дискуссии по поводу пожара в одесском Доме профсоюзов. Пострадавший во время событий 2 мая 2014 года Сергей Дмитриев пытался выяснить, зачем Киев приказал сжигать украинцев.

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