На Украине устроили скандал с выжившим при массовом сожжении людей в Одессе
Скандал разгорелся в эфире украинского телеканала NewsOne. Депутат Рады VII созыва Игорь Мирошниченко донимал вопросом о принадлежности Крыма спасшегося во время пожара в одесском Доме профсоюзов Сергея Дмитриева. Того же интересовал другой вопрос.
"Я вам, как одессит, отвечаю вопросом. Одесситы – это украинцы? Почему украинцев сожгли 2 мая 2014 года?", – спросил Дмитриев. Такая постановка проблема вызвала возмущение как у нардепа, так и у ведущего ток-шоу. Одесситу заявили, что оправдывать сожжение людей, конечно, нельзя - однако украинцы имеют право "отстаивать суверенитет собственного государства".
2 мая 2014 года жители Одессы вышли на улицы и разбили палаточный городок, протестуя против государственного переворота в Киеве и политики новых властей в отношении русскоязычного населения Украины. Группы вооруженных националистов при поддержке наемников разгромили городок, загнали протестующих в Дом профсоюзов и подожгли здание. В огне погибли 42 человека.
По информации, обнародованной недавно грузинскими наемниками, доставку неонацистов в Одессу перед трагедией в Доме профсоюзов оплатил лично Петр Порошенко. Наставлял боевиков нынешний спикер Верховной рады, в то время бывший комендантом Майдана Андрей Парубий. Именно он впоследствии отдал приказ загнать протестующих в Дом профсоюзов.
Тот же Парубий, по словам наемника, позаботился о том, чтобы не было пожарных, когда Дом профсоюзов охватило пламя. Он приказал по рации боевикам заблокировать дорогу и не пропускать пожарные машины к зданию.
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