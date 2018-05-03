Россия начала нещадно мстить Украине за притеснение Крыма

Российские сторожевые корабли на Азове задерживают и досматривают все суда, следующие в Мариуполь. Украинская сторона возмущается и называет это "жесткой политикой" Москвы.

Россию в Киеве привычно назвали "страной-агрессором", которая теперь вдобавок начала жесткую политику задержания и досмотра судов в Азовском море, следующих в мариупольский порт. Как говорится в заявлении Госпогранслужбы Украины, останавливаются как украинские суда, так и корабли других стран.

По данным украинского ведомства, служащие Донецкого пограничного отряда зафиксировали уже несколько таких случаев. Начиная с 30 апреля невоенные суда задерживаются, российские пограничники поднимаются на борт для осмотра и идентификации судовой команды.

Москва действует в строгом соответствии с нормами международного права – чего не скажешь о Киеве. 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили российское судно "Норд". Сейнер был арестован. В отношении членов экипажа возбудили административные дела, а против капитана – уголовное.

А в апреле Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть для российских судов вход во внутренние воды страны – из-за "высокого уровня террористической угрозы". В украинском правительстве пояснили, что запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого государства, которое, по сообщению пресс-службы кабмина, "пренебрегает украинскими законами и заходит в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя".

В России квалифицировали действия украинских властей как пиратство. Для борьбы с этим явлением Росрыболовство и ФСБ создали оперативную группу. Российским судам в Азовском море было решено выделять сопровождение.

Украинские стражи границы тем временем сообщают, что 30 апреля сторожевой корабль ФСБ России задержал теплоход, следовавший в мариупольский порт, в команде которого были граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии, пишет "МК". В тот же день был остановлен теплоход, направлявшийся из Ашдода в Мариуполь. При этом 1 мая был досмотрен болгарский теплоход, а 2-го – панамское судно с грузино-турецким экипажем. Украинские пограничники жалуются, что некоторые суда досматриваются по несколько раз: в частности, тройной проверке подвергся теплоход, следовавший под флагом Мальты из Италии на Украину.