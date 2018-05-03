Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил успехи юных горожан, участвовавших во Всероссийской олимпиаде школьников. Он поздравил победителей и призеров, отметив, что представители столицы установили новый олимпийский рекорд.



Ученики столичных образовательных учреждений вновь во всей красе проявили себя на Всероссийской школьной олимпиаде. Успехи юных горожан не прошли незамеченными на самом высоком уровне – победителей и призеров интеллектуальных состязаний поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.



Он не просто отметил высокие результаты, которые школьники продемонстрировали в ходе олимпиады, но и отметил, что в этом году они установили рекорд. Как написал в своем микроблоге в Twitter столичный градоначальник, ученики московских школ завоевали более 900 дипломов.

"Поздравляю! Этот большой успех московской школы, - написал Сергей Собянин. – Низкий поклон учителям. Горжусь ребятами — победителями". Как подчеркнул мэр, Всероссийская олимпиада школьников является серьезной и независимой оценкой уровня и качества образования российских регионов.

Всероссийская олимпиада школьников - серьезная независимая оценка уровня образования регионов. В этом году московские школьники завоевали 906 дипломов - новый рекорд! https://t.co/CnvdsaKEIa — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 мая 2018 г.

В этом году выступление московских школьников на олимпиаде продолжило тренд предыдущих годов – столичные ученики продолжают уходить в отрыв от своих сверстников из других регионов страны. В ходе прошедших состязаний был они получили на 89 больше, чем в прошлом году (всего дипломы завоевали ученики 227 школ). 191 представитель города стал победителем олимпиады.

По мнению Собянина, конкурентоспособность столичного среднего образования должна продолжать увеличиваться. Для поступления в лучшие университеты страны в город приезжают абитуриенты из всех регионов, "и наша московская школа должна давать маленьким москвичам знания и умения, которые откроют им возможности поступать в лучшие колледжи и вузы".





Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно. Ученики 4 – 11 классов выявляют сильнейших в 24 дисциплинах. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В нынешнем финале участие принимали представители более трех сотен школ города.

Отметим, что победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой вуз. Ограничение одно – выбранное направление должно соответствовать профилю олимпиады.