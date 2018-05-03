Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде
Ученики столичных образовательных учреждений вновь во всей красе
проявили себя на Всероссийской школьной олимпиаде. Успехи юных горожан не
прошли незамеченными на самом высоком уровне – победителей и призеров интеллектуальных
состязаний поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он не просто отметил высокие результаты, которые школьники продемонстрировали в ходе олимпиады, но и отметил, что в этом году они установили рекорд. Как написал в своем микроблоге в Twitter столичный градоначальник, ученики московских школ завоевали более 900 дипломов.
"Поздравляю! Этот большой успех московской школы, - написал Сергей Собянин. – Низкий поклон учителям. Горжусь ребятами — победителями". Как подчеркнул мэр, Всероссийская олимпиада школьников является серьезной и независимой оценкой уровня и качества образования российских регионов.
Всероссийская олимпиада школьников - серьезная независимая оценка уровня образования регионов. В этом году московские школьники завоевали 906 дипломов - новый рекорд! https://t.co/CnvdsaKEIa— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 мая 2018 г.
В этом году выступление московских школьников на олимпиаде продолжило тренд предыдущих годов – столичные ученики продолжают уходить в отрыв от своих сверстников из других регионов страны. В ходе прошедших состязаний был они получили на 89 больше, чем в прошлом году (всего дипломы завоевали ученики 227 школ). 191 представитель города стал победителем олимпиады.
По мнению Собянина, конкурентоспособность столичного среднего образования должна продолжать увеличиваться. Для поступления в лучшие университеты страны в город приезжают абитуриенты из всех регионов, "и наша московская школа должна давать маленьким москвичам знания и умения, которые откроют им возможности поступать в лучшие колледжи и вузы".
Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно. Ученики 4 – 11 классов выявляют сильнейших в 24 дисциплинах. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В нынешнем финале участие принимали представители более трех сотен школ города.
Отметим, что победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой вуз. Ограничение одно – выбранное направление должно соответствовать профилю олимпиады.
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