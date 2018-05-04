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Общество

Киев устроил международную истерику из-за действий Росавиации

Фото: wikipedia.org/Айнур Казымова
Киев пожаловался на Москву в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Его возмущает, что Росавиация выдает разрешения на полеты самолетов Ан без участия Украины.
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По мнению Украины, Росавиация создает опасный прецедент, "несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре" стран, где работают самолеты Ан. Киев считает, что российское ведомство нарушает процедуру одобрения эксплуатации самолетов разработки концерна "Антонов". Украинская сторона заявляет, что  потребует снять с себя ответственность за безопасность полетов в зоне Крыма, если письмо в ICAO не возымеет действия.

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В России по состоянию на середину 2017 года в летной годности числилось около 400 судов КБ "Антонов" – компания выступает и держателем сертификата типа Анов. Производитель обязан поддерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение в производстве, эксплуатации и ремонте. Однако такое сотрудничество резко осложнилось после присоединения Россией Крыма, и продление летной годности самолетов стало одним из спорных вопросов.

"Антонов" выступает против передачи этих функций другим компаниям – украинская сторона утверждает, что это противоречит стандартам ICAO. Тем не менее прошлым летом Росавиация выдала сертификат разработчика предприятию ГосНИИГА. А полномочия по "Русланам" производства того же украинского концерна получила немецкая AMTES GmbH.

В Росавиации поясняют: глава ведомства Александр Нерадько направил письмо президенту "Антонова" Александру Кривоконю, назвав принятые решения вынужденными. Российской стороне приходится идти на такие шаги, поскольку Киев фактически саботирует сотрудничество, пишет "Коммерсантъ". 

Автор: Андрей Евлампиев4 мая 2018, 11:39

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