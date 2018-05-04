На Украине Януковича расстреляли из засады

На заседании суда 4 мая экс-глава спецподразделения личной охраны бывшего украинского лидера Виктора Януковича Дмитрий Иванцов сделал важное заявление. По его словам, на президентский кортеж по пути в Харьков было совершено нападение в феврале 2014 года.

Иванцов сообщил, что на Януковича и его охрану покушались несколько раз. Первый – 20 февраля 2014 года. В целях безопасности маршруты президента Незалежной постоянно менялись, а автомобили с мигалками не использовались. Машины менялись каждые три-четыре дня.

"Во время нашего движения, скорость была небольшая, по нам был открыт огонь… было много выстрелов, повреждено три автомобиля", – цитирует экс-главу спецподразделения личной охраны РИА "Новости". Он добавил, что инцидент произошел на границе Черкасской и Полтавской областей. Отметим, что такие покушения, как правило, производятся из засады.

Также Дмитрий Иванцов рассказал, что Виктору Януковичу угрожали неоднократно. Он добавил, что лично участвовал в нескольких операциях по задержанию лиц, которые делали это по телефону.

Ранее Янукович сам говорил о том, что его автомобиль был обстрелян по пути из Киева в Харьков. Однако суд отказался обязать Генпрокуратуру признать бывшего украинского лидера потерпевшим по данному делу.

Напомним, в конце июня 2017 года суд начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Прокуратура намерена потребовать в суде для экс-президента пожизненного заключения. Он же категорически отрицает свою вину.