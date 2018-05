Ядерный удар России убьет 100 миллионов американцев

Сценарий, представленный профессором американского Джорджтаунского университета Мэтью Кренигом, предполагает два последовательных ядерных удара со стороны России. И первый из них сметет с лица Америки 131 город с населением в 70 миллионов человек.

Вторым заходом российские ракеты уничтожат еще 12 городов, в которых проживают 28 миллионов американцев. А если Вашингтон к тому времени еще и сократит свой ядерный потенциал, то последствия будут еще ужаснее. По подсчетам профессора, в таком случае число жертв возрастет до 82 миллионов только после второй атаки.

Такие цифры Крениг объясняет тем, что при сокращенном ядерном арсенале США российским ракетам придется поражать меньше ядерных целей. И у Штатов будет меньше ракет для ответного удара.

Psych yourselves up people. Its just about go-time...



A LOAD OF MILITARY VEHICLES FROM FT HOOD HEADED TO PORT OF BEAUMONT. EASTBOUND FROM I-45 HEADED TOWARD CLEVELAND TX.



Posted 45 min ago > https://t.co/6KrRJAHvba#WWIII #Texas #Syria #Iran #Russia cc @dahboo7 pic.twitter.com/JVVPUCyIwq