Немного в шоке: Тарасова разнесла "строителя" Мутко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу предложения назначить Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства по строительству. Она посчитала это шуткой.

Тарасова призналась, что "немного в шоке" от такой инициативы. По ее мнению, кандидатура Мутко на эту должность не подходит.

"С утра столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал со спортом", – цитирует тренера Sports.ru. "Я живу в этом государстве и люблю его – тут любой вопрос мой", – добавила Татьяна Тарасова.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал политиков, которых хотел бы видеть своими заместителями. Глава кабмина предложил инициативу о назначении Виталия Мутко на новую должность.

Напомним, Мутко с октября 2016 года занимал пост вице-премьера по вопросам спорта. До этого он возглавлял Министерство спорта России и был президентом Российского футбольного союза.

Отметим, что многие россияне считают, что именно Виталий Мутко ответственен за скандалы в отечественном спорте. Экс-министра называли виновным в том, что Россия осталась без команды на Олимпиаде-2018, а также же в "провалах" российской антидопинговой системы. Решением Международного олимпийского комитета Мутко был пожизненно дисквалифицирован в качестве олимпийского спортивного чиновника, присутствовать на Играх ему также запрещено.