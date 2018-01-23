"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
Недопуск к Олимпиаде – трагедия для атлета. Участие в Играх для него – мечта всей жизни, для достижения которой спортсмен переносит непосильные для обычных людей нагрузки. Особенно тяжел такой поворот судьбы для Шипулина и Устюгова: они ребята не юные, для них Олимпиада в Пхенчхане, наверное, стала бы последней, заявил член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов.
Ответственность за ситуацию с российскими спортсменами, по его мнению, несет вице-премьер Виталий Мутко. "Наказать за это надо Мутко: не вице-премьером ставить, а загнать его в Магадан тренером по лыжным гонкам. Пусть он попробует на своем хребте, как там работала великий тренер Елена Вяльбе", – сказал Тихонов в интервью РБК.
Как писали Dni.Ru, 23 января олимпийская команда России лишилась еще двух спортсменов. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не поедут в Пхенчхан – такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). Ранее стало известно, что из списка исключен шорт-трекист Виктор Ан.
Букмекеры: #Мутко вернется в #РФС?https://t.co/fkm3bxVY0Z pic.twitter.com/NEvMDF0We3— РБ News (@RB__News) 15 января 2018 г.
Шипулин, Устюгов и Ан всегда были "чистыми" спортсменами, но их имена в списке потенциальных участников Игр отсутствуют, сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. По его словам, ОКР направил письмо в адрес МОК с требованием раскрыть конкретные причины, по которым лидеры российских команд не допущены к участию в Олимпиаде в Пхенчхане. МОК, конечно, обладает исключительным правом приглашать спортсменов на Игры, однако у него есть и обязанность – обосновать и разъяснить причины в случае отказа.
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